Trò cưng của Khánh Thi bất ngờ bị loại

Việc Minh Trường không được vào top 4 'Thử thách cùng bước nhảy' khiến nhiều người tiếc nuối.

Tối 24/11, đêm công bố kết quả liveshow 8 So you think you can dance phiên bản Việt mùa thứ hai diễn ra "nghẹt thở". Trong 6 vũ công xuất sắc của cuộc thi, hai người bị loại dựa trên lượt tin nhắn bình chọn thấp nhất từ khán giả. Ở vòng này, ban giám khảo đã mất quyền quyết định việc đi hay ở của thí sinh. Tối qua, MC công bố danh sách hai vũ công an toàn đầu tiên là Đình Lộc và Ngọc Anh, thay vì gọi tên người bị loại như các đêm trước đó.

Minh Trường rơi nước mắt khi phải dừng cuộc chơi. Ảnh: Huy Tân

Hai thí sinh gồm hot boy Ngọc Thịnh và Minh Trường - học trò cưng của Khánh Thi - bị vào nhóm nguy hiểm. Với hai cái tên này, rất khó đoán ai là người bị loại. Minh Trường là Kiện tướng quốc gia bộ môn dancesport và là bạn nhảy đắc lực của Khánh Thi. Những đêm thi vừa qua, Minh Trường luôn thể hiện tốt khả năng của bản thân. Trong khi đó, Ngọc Thịnh gây ấn tượng nhờ ngoại hình điển trai cùng việc trình diễn được nhiều phong cách nhảy, múa, dù sở trường của anh là Hiphop.

Khi MC công bố Minh Trường là người bị loại, khán giả thực sự vỡ òa. Nhiều người tiếc cho một tài năng, vì không còn cơ hội thể hiện mình ở những đêm thi mang tính quyết định. Trước đó, không ít khán giả còn khẳng định, Minh Trường rất có khả năng vào được đến top 2 của cuộc thi.

Trong hai thí sinh nữ bị rơi vào nhóm nguy hiểm, Mỹ An có nhiều lợi thế hơn Minh Tú. Mỹ An là em họ của Minh Trường và cũng là Kiện tướng quốc gia môn dancesport. Cô luôn được ban giám khảo đánh giá cao và khán giá thì ưu ái dự đoán cô sẽ trở thành Quán quân năm nay. Mỹ An cũng chưa từng rơi vào vòng nguy hiểm trong suốt 7 liveshow vừa qua.

Giữa hai vũ công Mỹ An và Minh Tú, việc Minh Tú bị loại không gây bất ngờ. Tuy nhiên, nữ vũ công ballet này cũng khiến nhiều fan tiếc nuối. Thời gian qua, Minh Tú đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt, khi có thể trình diễn nhiều thể loại và hóa thân thành những nhân vật khác nhau.

Minh Tú cũng không kìm được cảm xúc khi bị loại. Ảnh: Huy Tân

Top 4 Thử thách cùng bước nhảy 2013 chính thức lộ diện, gồm Ngọc Thịnh, Đình Lộc, Mỹ An và Ngọc Anh. Trong đó, Ngọc Thịnh có sở trường là Hiphop, còn Mỹ An là Kiện tướng dancesport, Đình Lộc là Kiện tướng thể dục dụng cụ và Ngọc Anh là vận động viên Aerobic. Để vào được đến top 4, họ đã vượt qua hàng nghìn vũ công khắp cả nước.

Top 4 sẽ tranh tài vào thứ bảy 30/11 tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM) để khán giả tìm ra Vũ công được yêu thích nhất của mùa giải thứ hai.

Hàn Quốc Việt