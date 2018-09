Trịnh Thăng Bình úp mở nội dung bài hát mới

MStory phát sóng vào 19h, thứ Hai hàng tuần trên kênh V Vietnam của V Live. Ngoài ra, ứng dụng truyền hình trực tiếp còn có nhiều chương trình hấp dẫn khác cũng đang được phát sóng trực tiếp như "Oh My Sign" cùng Ngô Kiến Huy (20h30, thứ Hai hàng tuần), "Show boss your love" của Gil Lê (19h, thứ Ba hàng tuần), "Gặp là chiến" (19h, thứ Tư hàng tuần), "Xúc Xắc Music show" với Như Hexi (18h30, thứ Năm hàng tuần), "XYXX" của Nicky và Emma (19h, thứ Năm hàng tuần), "80FM" cùng MisThy và Thanh Duy (19h, thứ Sáu hàng tuần), "PewPew show" (19h, thứ Bảy hàng tuần). Để không bở lỡ bất kỳ chương trình nào, khán giả có thể tham gia ứng dụng V Live, dành cho iOS tại đây, Android tại đây, PC tại đây và smart TV.