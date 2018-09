Trịnh Thăng Bình đóng lại vai diễn của sao Hàn Cha Tae Hyun

Nam ca sĩ đảm nhận vai ông ngoại tuổi 30 trong dự án cùng tên được Việt hóa.

Trịnh Thăng Bình từng đóng một số phim truyền hình, nhưng Ông ngoại tuổi 30 là phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia. Phim công chiếu trong năm 2018, cũng là năm nam ca sĩ tròn 30 tuổi.

Trong phim, Trịnh Thăng Bình vào vai Sơn Huy - một MC nổi tiếng, có nhà đẹp, xe sang, nhiều cô gái vây quanh... Thế nhưng, anh phải đối mặt với vô số rắc rối bất đắc dĩ khi một đứa bé xuất hiện và gọi anh là ông ngoại.

Trịnh Thăng Bình và bé Coca trong phim.

Trịnh Thăng Bình chia sẻ, đây là phim làm lại từ Scandal Makers đình đám của Hàn Quốc, nhưng anh không ngại diễn xuất của mình bị so sánh với bản gốc. Khi nhận kịch bản, nam ca sĩ chỉ xem bản gốc đúng một lần. "Tôi muốn xoá hết hình ảnh của nhân vật chính trong phiên bản gốc để tạo ra một Sơn Huy hoàn toàn khác. Song nếu được so sánh với diễn viên Cha Tae Hyun thì quá tuyệt vời vì đây là một trong những nam diễn viên nổi tiếng về thực lực diễn xuất ở Hàn Quốc. Dẫu sao tôi cũng hy vọng khán giả Việt sẽ nhìn nhận bộ phim này một cách nhẹ nhàng và công nhận sự cố gắng, đầu tư nghiêm túc của nhân vật do tôi đóng".

Xuất hiện trong teaser cùng Trịnh Thăng Bình còn có bé Coca - cậu nhóc có đôi mắt tròn, cặp má hồng và mái tóc "úp tô" dễ thương.

Teaser phim 'Ông ngoại tuổi 30'

Đạo diễn Võ Thanh Hòa dành nhiều lời khen cho cặp "ông - cháu" trong phim. Anh nói: "Cả hai không chỉ giống nhau về sự hài hước, ăn ý khi diễn chung, mà còn rất hợp gu 'lầy'. Khi lên khung hình, gương mặt của Trịnh Thăng Bình và Coca cũng có khá nhiều nét tương đồng. Việc này giúp cả hai có được một sự liên kết thú vị trên phim”.

Đặc biệt hơn, Kiều Trinh Xíu - người đóng vai Phương Xù trong bom tấn điện ảnh Việt Em chưa 18 đã quay trở lại màn ảnh rộng với vai con gái của Trịnh Thăng Bình trong phim này.

Trịnh Thăng Bình đảm nhận vai MC Sơn Huy.

Ông ngoại tuổi 30 là bộ phim Hàn Quốc quen thuộc với khán giả Việt Nam. Ra mắt vào năm 2008, bộ phim thu hút số lượng người xem lớn và trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm của Hàn Quốc. Phiên bản Việt của bộ phim được đạo diễn Võ Thanh Hòa thực hiện với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Trịnh Thăng Bình, Kiều Trinh, Jolie Phương Trinh, Hoàng Phi, Võ Cảnh...