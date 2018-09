Trang Trần lần đầu lên tiếng sau khi tại ngoại

Trên trang cá nhân, diễn viên 'Hương Ga' chia sẻ 'không ai thương mình bằng chính bản thân mình'.

Được tại ngoại vào chiều 2/3 sau 2 ngày tạm giữ hình sự vì có hành vi chống đối lại lực lượng công an, Trang Trần đã bày tỏ tâm trạng của mình trên Facebook cá nhân. Cô viết: "Khóc không giải quyết vấn đề, khó khăn không làm mày gục ngã. Bởi hơn ai hết mày biết người thương mày nhiều lắm đúng không Khàn. Tối rồi bắt đầu là mày thôi! Công việc hay sự nghiệp nó có số! Không ai thương mình bằng bản thân mình! Thắp nhang dọn dẹp mọi việc qua. Tĩnh tâm và bếp hồng nào!". Ngay sau khi chia sẻ trên trang cá nhân, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và khán giả yêu mến Mỹ Chột của phim Hương Ga đều vào động viên cô vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trang Trần có những dòng tâm sự đầu tiên trên trang cá nhân sau vụ bị tạm giữ hình sự.

Trong một bài báo ngay sau khi tại ngoại, Trang Trần tâm sự rằng, cô thấy mình sai và không nghĩ bản thân có thể hành xử như vậy. "Khi tỉnh ra, điều tôi hoàn toàn bất ngờ là những người bị tôi xúc phạm ngày hôm trước, họ lại không khinh thường mình, đánh đập mình, cũng không chửi rủa mình như những gì mình tưởng tượng và những lời công kích trên mạng. Họ chỉ cười cười nói rằng, ra đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn cái gì để làm việc. Thà là người ta khinh mình, không nói gì với mình thì thấy không bị nhục nhiều. Đằng này, người ta động viên mình, chỉ mình ăn uống, giữ sức khỏe thì mình thấy nhục vô cùng. Lúc bị chuyển lên công an quận, người chú bị tôi tát hôm đó đã nói với tôi một câu 'Chú không chấp mày! Lên trên đó cố giữ sức khỏe. Cái gì thì đã có pháp luật xử lý. Chú không giận gì'. Những câu nói đó làm tôi áy náy".

Trang Trần gửi lời xin lỗi trực tiếp đến lực lượng chức năng của công an phường Hàng Buồm vì hành vi của mình. Sự cố lần này là bài học 'xương máu' để cô không bao giờ làm cho mẹ khóc nhiều như thế. Nó cũng là cơ hội để cô quyết tâm từ bỏ rượu. Hiện tại, Trang Trần dành thời gian đi lễ chùa cùng bạn bè để tĩnh tâm.

Sau sự việc, cô dành thời gian nghỉ ngơi và tĩnh tâm.

Trước đó, đêm 26/2, Trang Trần cùng một người bạn đi taxi từ phố Ngô Văn Sở về khách sạn. Khi đến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, tài xế đi vào đường ngược chiều nên bị Công an phường Hàng Buồm dừng xe, kiểm tra giấy tờ. Lực lượng chức năng yêu cầu tài xế về trụ sở công an làm việc, Trang Trần đã phản ứng và xảy ra tranh cãi. Cô tỏ thái độ bất hợp tác, coi thường và có lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ, tát và đạp cán bộ công an.

Sau hai ngày bị tạm giữ tại cơ quan công an, Trang Trần đã viết bản kiểm điểm xin lỗi lực lượng chức năng, người hâm mộ. "Vì uống nhiều rượu nên tôi không làm chủ được bản thân. Tôi đã xuống xe chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, tát một đồng chí tự quản. Khi bị cưỡng chế, tôi đã chửi bới, chống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Nay tôi đã tỉnh táo và nhận thấy hành vi của mình là sai trái", cô viết.

Bình Yên