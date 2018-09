Trang Pháp vui khi được hát cùng thần tượng

Hâm mộ Kelly Rowland từ nhiều năm qua, nữ ca sĩ vừa hạnh phúc vừa lo lắng trước ngày biểu diễn trong 'H-Artistry 2014'.

Trang Pháp và DJ Slim V là hai nghệ sĩ trẻ của Việt Nam được mời tham gia đêm nghệ thuật H-Artistry 2014 cùng nhiều sao quốc tế khác như: Kelly Rowland (cựu thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng Destiny’s Child), nghệ sĩ Timomatic của Australia và nhóm rock Nemesis của Hàn Quốc. Trong buổi gặp gỡ báo giới vào chiều 15/4 tại Hà Nội, Trang Pháp không giấu nổi cảm xúc vui vẻ khi được đứng trên sân khấu cùng thần tượng một thời - Kelly Rowland.

Trang Pháp và Slim V hồi hộp chờ đợi đến ngày biểu diễn cùng Kelly Rowland.

Cô cho biết: "Đây là vinh dự lớn đối với một ca sĩ trẻ như tôi. Từ nhỏ, tôi đã yêu thích nhóm Destiny’s Child và Kelly Rowland chính là người đã có ảnh hưởng lớn đến phong cách âm nhạc của tôi bây giờ. Tôi chịu rất nhiều áp lực khi nhận lời ban tổ chức và phải chuẩn bị kỹ lưỡng gấp 2-3 lần so với những chương trình thông thường. Cơ hội lớn như thế này không phải lúc nào cũng đến. Tôi tin, mình sẽ học hỏi được rất nhiều điều bổ ích qua đêm diễn lần này". Cùng với người bạn thân DJ Slim V, Trang Pháp sẽ thể hiện hai ca khúc Lựa chọn và Phiên bản khác (nhạc phim Scandal) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Kelly Rowland, cựu thành viên của Destiny's Child lần đầu đến Việt Nam.

Trang Pháp nổi lên từ trào lưu hot girl của Hà Nội và khi theo đuổi con đường ca hát, cô đầu quân về công ty của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Với khả năng tự sáng tác, nữ ca sĩ đã có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như album Runaway, single Như là mơ (nhạc phim Long Ruồi)... Hiện tại, cô đã rời khỏi công ty của Dương Khắc Linh, lập công ty riêng và tham gia viết nhạc cho phim điện ảnh, truyền hình.

Chia sẻ mục tiêu trong sự nghiệp, cô nói: "Có rất nhiều thước đo để đánh giá sự thành công của một ca sĩ như số lượng fan, chất lượng âm nhạc, lượt download, tiền thu nhập từ nhạc chuông, nhạc chờ... Vì thế, khó có thể nói ai mới là top những ca sĩ hot trên thị trường. Riêng tôi, tôi chỉ có một khát khao là đưa âm nhạc của Việt Nam ra thế giới".

Nghệ sĩ Timomatic đến từ Australia.

Ngoài Trang Pháp, Slim V, buổi họp báo H-Artistry còn có sự xuất hiện của 3 nghệ sĩ quốc tế: Kelly Rowland, Timomatic và nhóm rock Nemesis. Cả ba đều bày tỏ tâm trạng vui vẻ khi lần đầu được gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam trong đêm nhạc tối 17/4 tại Hà Nội. Cựu thành viên nhóm Destiny’s Child còn hứa sẽ mặc thật đẹp để không phụ lòng mong đợi của khán giả.

Khi được hỏi về khả năng tái hợp của Destiny’s Child, Kelly Rowland tâm sự: "Khoảng thời gian gắn bó cùng các thành viên là quá trình trải nghiệm mà tôi coi như một món quà quý giá nhất trong suốt 20 năm đi hát. Tôi được đến khắp nơi trên thế giới để chia sẻ âm nhạc với hàng triệu người. Hiện tại, tôi vẫn liên lạc thường xuyên với hai thành viên Beyonce và Michelle Williams. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ trò chuyện về công việc, cuộc sống chứ chưa nghĩ đến việc sẽ tái hợp trong tương lai".

Nhóm rock Hàn Quốc, Nemesis.

Nghệ sĩ đa tài Timomatic đến từ xứ sở chuột túi bật mí, anh mang theo 4 vũ công đến Việt Nam lần này để biểu diễn phụ họa cho mình. Trước khi nổi tiếng và có thành công như bây giờ, anh từng tham gia cuộc thi So you think you can dance, lọt vào top 3 Australia's Got Talent... Không chỉ hát hay, nhảy giỏi, anh còn là nhà sản xuất âm nhạc và làm giám khảo nhiều cuộc thi tài năng ở Australia.

Đêm nhạc H-Artistry 2014 diễn ra vào lúc 20h tối 17/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là chương trình năm trong chuỗi sự kiện âm nhạc thường niên được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Với sự góp mặt của những nghệ sĩ thuộc các phong cách âm nhạc khác nhau, chương trình muốn gửi thông điệp hãy dám vượt qua mọi rào cản để theo đuổi ước mơ.

Quỳnh Như

Ảnh: Tùng Trương