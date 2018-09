Trang Pháp tố ê kíp của Sơn Tùng M-TP 'chơi bẩn'

Theo nữ ca sĩ, phía Sơn Tùng không cho cô hát một ca khúc nhạc ngoại mà anh bị cho là đạo nhạc.

Chiều 26/10, ca sĩ Trang Pháp viết status dài, bày tỏ sự bức xúc về ê kíp của Sơn Tùng M-TP. Cô nói, Sơn Tùng là người dễ thương, nhưng những người quản lý của anh thật sự đã đi quá xa.

Trang Pháp kể, cách đây một tháng, kênh MTV mời cô biểu diễn chương trình MTV Connection vào tối 27/10. Phía cô đã nhận lời và gửi danh sách 3 bài hát sẽ diễn trong chương trình, gồm: Chỉ là, Giấu và cover We don't talk anymore. Hai ngày trước, khi nhận được poster của chương trình, Trang Pháp mới biết cô sẽ diễn cùng Sơn Tùng M-TP, Hương Tràm, Hoàng Tôn và nhóm UNI5. Hôm 25/10, ban tổ chức gọi điện thoại cho Trang Pháp nói, phía Sơn Tùng đòi hỏi Trang Pháp không được hát We don't talk anymore, vì Sơn Tùng sẽ thể hiện... Chúng ta không thuộc về nhau trong chương trình.

Trang Pháp thấy khó hiểu, bởi cô đã gửi danh sách ca khúc cho chương trình từ trước khi phía Sơn Tùng nhận lời diễn trong chương trình này. Nữ ca sĩ đặt câu hỏi, tại sao Sơn Tùng không dám hát Chúng ta không thuộc về nhau khi có một ca sĩ khác hát We don't talk anymore. "Người quản lý đã mất công vẽ ra cả một chiến lược ra bài cùng ngày với người ta thì sao lại phải trốn tránh không dám diễn cùng một sân khấu? Phủ nhận việc đạo nhạc thì tại sao không dám để người khác hát bài đó trong chương trình? Nếu như vậy thì có lẽ phía Sơn Tùng nên làm nguyên một list các bài hát 'những ca khúc ca sĩ Việt không được hát trong chương trình có Sơn Tùng M-TP' thì mới tránh được những tình huống trớ trêu như thế này".

Trang Pháp và Sơn Tùng M-TP.

Trang Pháp khẳng định, nếu biết từ đầu có Sơn Tùng hát trong chương trình, cô cũng sẽ tế nhị không diễn We don't talk anymore. Song, do cô không biết, và ban tổ chức cũng không thông báo gì, đến tận sát ngày diễn mới gọi điện thoại, cô cảm thấy họ thiếu tôn trọng cô. "Tôi đã trả lời rằng mình sẽ không đổi ca khúc vì lý do không hề chính đáng. Đây không phải lỗi của MTV, không phải lỗi của tôi, vì không ai làm gì sai. Lỗi duy nhất ở chỗ, bài Chúng ta không thuộc về nhau 'tình cờ' giống với bài We don't talk anymore. Là một người có lòng tự trọng, tôi đã xin phép ban tổ chức hủy diễn và sẵn sàng đền hợp đồng 300% vì sự đòi hỏi vô lý của phía Sơn Tùng M-TP".

Trang Pháp kể thêm, hôm qua, phía ban tổ chức gọi cho cô và hỏi xem có bản quyền để cover We don't talk anymore hay không. Cô đã trả lời rõ ràng rằng, theo luật, khi một ca sĩ cover nhạc nước ngoài trong một show truyền hình, nhà tổ chức phải đứng ra xin phép chứ không phải ca sĩ. Hơn nữa, nếu ban tổ chức thật sự cần giấy phép thì đã phải hỏi cô từ lâu chứ không phải đợi đến bây giờ. Trang Pháp chốt lại status bằng câu mỉa mai: "Các bạn ca sĩ diễn trong chương trình có bạn Sơn Tùng M-TP chú ý hơn những lần sau để không hát phải những ca khúc 'tình cờ giống' với những bài của bạn ấy".

Trước sự bức xúc của Trang Pháp, đạo diễn Quang Huy - quản lý của Sơn Tùng M-TP - đã lên tiếng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, anh không muốn phát biểu của mình được đưa lên các phương tiện truyền thông. Qua những gì Quang Huy chia sẻ, có thể thấy hai ê kíp của Sơn Tùng và Trang Pháp vốn đã "cơm không lành, canh không ngọt" từ lâu.

Về phía nhà tổ chức, họ dự định hôm nay sẽ lên tiếng giải thích về trường hợp này, trước khi chương trình diễn ra vào tối nay.

Chúng ta không thuộc về nhau là một hit gần đây của Sơn Tùng, ra mắt vào 3/8. Chỉ sau vài giờ đồng hồ phát hành, ca khúc này bị khán giả nhận xét, có nhiều điểm tương đồng với We don't talk anymore của ca sĩ Mỹ Charlie Puth.

Diễm Trinh