Trang Pháp nhảy bốc lửa bên Kelly Rowland

Mặc dù còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt nhưng Timomatic, nghệ sĩ đa năng của Australia lại tỏa sáng nhờ những bản dance dễ nghe. Với các ca khúc Waterfall intro, Can you feel it, Hold on we're going home, Waterfall, Dj got us falling in love (SJ Sexy), Parachue, Set it off... anh nhanh chóng lôi kéo khán giả cùng đứng dậy nhảy cùng mình. Timomatic còn hăng say xuống tận hàng ghế khán giả để giao lưu.