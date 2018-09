Trang Pháp bầm dập vì quay MV

Trong 'At the top', nữ ca sĩ phải tự mình thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm.

Sau chuyến biểu diễn ở Hàn Quốc về, Trang Pháp gấp rút quay MV At the top - ca khúc nhạc phim Scandal 2 - Hào quang trở lại. Bài hát này do chính Trang Pháp sáng tác, được nhạc sĩ Dương Khắc Linh hoà âm, phối khí theo phong cách Pop R&B.

Ca sĩ Trang Pháp trong một cảnh quay.

MV được ê kíp của đạo diễn trẻ Kawaii thực hiện, quay suốt một ngày đêm. Nội dung MV phát triển từ câu chuyện của phim Scandal 2, về hào quang phía sau hậu trường của nghệ sĩ, nhưng với góc nhìn tích cực hơn. Câu chuyện cũng phần nào phản ánh những khó khăn Trang Pháp gặp phải vì không được gia đình hậu thuẫn khi hoạt động nghệ thuật. Thông qua MV, Trang Pháp gửi gắm thông điệp "thành công không dành cho những người yếu đuối".

Trong MV, nữ ca sĩ phải tự thực hiện nhiều cảnh nguy hiểm như đua xe trên phố, ngã trong phòng tập hay hát và nhảy sát trên nóc toà nhà cao tầng... Trang Pháp tiết lộ, trong cảnh giả vờ ngã, cô ngã thật nên bị bầm tím hết chân. Chưa kể, đoàn phim còn bị công an "hỏi thăm" khi đang quay cảnh đua xe.

Nữ ca sĩ và vũ đoàn quay cảnh nhảy trên nóc một toà nhà cao tầng.

Trang Pháp là một trong những ca sĩ trẻ có lý lịch sạch nhất hiện nay. Cô gần như không dính bất kỳ scandal nào và cũng không dùng "chiêu" để đánh bóng tên tuổi. Giọng ca Hà thành cần mẫn làm việc, liên tục tung sản phẩm mới để khẳng định tên tuổi.

Trailer MV "At the top" của Trang Pháp:

