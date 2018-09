Trang Moon sexy, Midu kín đáo ở sân bay

Korean Culture Entertainment Awards là một trong những giải thưởng của Hàn Quốc, do Tổng hiệp hội nhà báo và Hiệp hội giải trí xứ Hàn tổ chức thường niên vào tháng 11 hàng năm. Sự kiện nhằm ghi nhận, đánh giá, tôn vinh thành tích của những người làm trong ngành giải trí như đạo diễn, diễn viên, ca sĩ, người mẫu... của Hàn Quốc nói riêng và các nước Đông Nam Á - Châu Á nói chung. Korean Culture Entertainment Awards đã trải qua 23 mùa giải, được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lee Min Ho, Kim Jae Won, So Ji Sub, Ahn Jae Wook, Kim Nam Joo, Kim Rae Won, Lee Da Hae.... Đặc biệt, còn có sự tham dự của các nghị sĩ Hàn Quốc. Vào tháng 11 năm ngoái, Ngọc Trinh được bình chọn là “Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc” (New Star) do Bộ Văn hóa Giải trí Hàn Quốc phối hợp với Hiệp hội người mẫu châu Á bầu chọn. Cùng với Ngọc Trinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng được thông báo nhận giải "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại giải thưởng này. Năm nay, Korean Culture Entertainment Awards lần thứ 24 sẽ diễn ra tại Yeouido - toà nhà 63 tầng thuộc thủ đô Seoul vào lúc 16h ngày 30/11. Công ty SRB Entertainment là đại diện duy nhất đề cử những nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc trong năm của khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình KBS.