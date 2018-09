Trấn Thành: 'Tôi không bị trục xuất khỏi Mỹ'

Sau khi trở về Việt Nam, nam nghệ sĩ có lời giải thích chính thức về chuyện visa bị trục trặc.

Trấn Thành đã có mặt tại Việt Nam sau khi không được nhập cảnh vào Mỹ cách đây vài ngày. Anh đang nỗ lực để sớm hoàn thành thủ tục xin lại visa, với mong muốn tiếp tục trở lại phục vụ khán giả hải ngoại. Nam nghệ sĩ cũng muốn nhấn mạnh, bất kỳ thông tin gì từ phía cá nhân nào đưa ra ngay thời điểm anh đang bị tạm giữ đều không chính xác. Anh nói, mình không bị trục xuất khỏi Mỹ như một số trang mạng đưa tin trong những ngày vừa qua. Thông tin không chính xác này dễ gây ảnh hưởng đến uy tín của show diễn lẫn bầu show.

Nghệ sĩ Trấn Thành.

Trước đó, vào tối 29/6, Trấn Thành cùng các nghệ sĩ khác như Lệ Quyên, Hari Won... khởi hành sang Mỹ lưu diễn theo lời mời của bầu show Liên Phạm. Khi đến sân bay Mỹ, Trấn Thành bất ngờ nhận được thông tin visa của mình đã quá hạn và không thể nhập cảnh tại đất nước này.

Trấn Thành cho biết, anh từng biểu diễn nhiều lần trên nước Mỹ, sử dụng hai loại visa là P3 và O1. Visa P3 do bầu show Liên Phạm xin giấy phép và visa O1 do một bầu show khác xin giấy phép. Visa O1 có thời hạn đến năm 2018, tuy nhiên, do biểu diễn trong chương trình của bầu show Liên Phạm nên Trấn Thành không thể sử dụng visa O1 để nhập cảnh.

Visa P3 tuy đã gia hạn nhưng hiển thị hai ngày hết hạn khác nhau, một số vào năm 2015 và một số khác vào 2016. Chính vì sự không đồng nhất này mà hải quan Mỹ đã tạm giữ nam diễn viên lại để xác minh về thị thực. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Trấn Thành không được dùng điện thoại, không được gặp bất kỳ ai, thậm chí cả bầu show để cập nhật thông tin cho khán giả. Sau khi được điều tra làm rõ về thời hạn visa, Trấn Thành đã xin phép cơ quan chức năng quay một video giải thích lý do vì sao vắng mặt tại sân khấu, vì 7 show diễn có sự tham gia của anh đều đã bán sạch vé.

Diễm Trinh