Trấn Thành tiết lộ sẽ 'khóa môi' An Nguy trong phim mới

Trấn Thành thân mật ôm eo nữ Vlogger nổi tiếng. Anh tiết lộ trong phim mới hai người sẽ diễn cặp. Trấn Thành hóa thân một ca sĩ nổi tiếng còn An Nguy là cô gái bán thức ăn nhanh xinh đẹp, hồn nhiên. Cả hai có tình yêu say đắm nhưng cũng đầy thử thách. Trấn Thành bật mí, anh có cảnh khóa môi An Nguy trên màn ảnh rộng. Chàng MC không sợ bạn gái Hari Won ghen vì trong dự án phim '49 ngày' phần 2, Hari cũng hôn môi Ngô Kiến Huy nên xem như 'hòa nhau'.