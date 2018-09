Trấn Thành ngủ gật khi chạy show sau đám cưới

Vừa chờ trang điểm, làm tóc, Trấn Thành vừa ngủ gật. Anh không cần đọc kịch bản mà lên sân khấu dẫn luôn vì đã quá quen thuộc với các tình huống của cuộc thi nhảy. Trấn Thành đã 5 mùa liên tiếp làm MC cho 'So you think you can dance' phiên bản Việt.