Trấn Thành khóc nức nở trên sân khấu

Đêm mở màn của top 20 còn có sự kết hợp của quán quân mùa thứ tư và quán quân mùa thứ chín của 'So you think you can dance' Mỹ. Joshua và Chehon mang đến hai tiết mục solo, sau đó cùng múa trên nền 'Fang' khiến khán giả vỡ òa bởi những động tác uyển chuyển đầy kỹ thuật.