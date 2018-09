Trấn Thành khóc chia tay thí sinh 'Thử thách cùng bước nhảy'

Trong đêm công bố kết quả liveshow 3 của 'So you think you can dance', diễn ra vào tối 9/11, 3 cặp đôi nhận được ít phiếu bình chọn nhất đã lộ diện. Đó là Vi Anh - Tấn Huy, Thế Bảo - Hồng Sâm và Văn Quý - Lan Phương. Để thuyết phục ban giám khảo, 6 thí sinh phải thể hiện bài nhảy solo trong vòng 30 giây.