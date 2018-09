Trấn Thành hạn chế show để giúp mẹ ngày Tết

Vừa qua, Trấn Thành tham gia chương trình 'Giúp mẹ ngày xuân' do Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP HCM phối hợp với Công ty P&G Viet Nam tổ chức tại TP HCM. Anh diện áo thun, quần jeans kết hợp nón snapback năng động, trẻ trung. Nam MC khoe giọng trong ca khúc quen thuộc "Can't take my eyes off you". Trấn Thành khiến khán giả cười nghiêng ngả vì những điệu nhảy vui nhộn.