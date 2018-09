Trấn Thành 'dằn mặt' Ngô Kiến Huy vì làm Hari bị chửi te tua

Anh gửi thông điệp tới Ngô Kiến Huy vì 'tố' Hari đến muộn làm thất thoát tiền tỷ.

Trấn Thành đăng ảnh chụp cùng Ngô Kiến Huy trên trang cá nhân và viết: "Mày xạo hả Bắp. Giỡn nữa đi em". Tuy không nói thẳng ra nhưng ai cũng biết Trấn Thành đang nhắc đến việc Ngô Kiến Huy trêu Hari Won chuyện đi trễ "gây thất thoát hàng tỷ đồng" ngày hôm qua. Bên dưới status, hàng nghìn khán giả bình luận, trong đó nhiều ý kiến cho rằng chuyện không có gì, nhưng cũng không ít người "được thể" nhảy vào "ném đá" Trấn Thành lẫn Hari.

Trên trang của mình, "tình cũ" Hari Won là rapper Tiến Đạt cũng khuyên Hari nên hát bài mới mà anh vừa viết có tên khá nhạy cảm ngụ ý mặc kệ mọi lời đàm tiếu. Tiến Đạt đăng status này ngay thời điểm Hari bị phản ứng dữ dội sau khi Ngô Kiến Huy đăng status trêu cô đi trễ, tiếp đó Vy Oanh "đăng đàn" tố Hari giả tạo, yêu sách. Nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với cách Tiến Đạt dùng từ ngữ khi nói về đồng nghiệp lẫn khán giả.

Ngô Kiến Huy (trái) và Trấn Thành chụp ảnh thân thiết.

Trước đó, sáng 10/8, Ngô Kiến Huy đăng trên trang cá nhân: "Cả đoàn phim chờ đợi một ca sĩ gốc Hàn Quốc không tiện nói tên, người thể hiện bài hát You cứ go go (Anh cứ đi đi). Mấy tiếng trôi qua rồi, thất thoát cả tỷ đồng. Đạo diễn tức giận đòi làm lớn chuyện. Phim trường kiện vì mướn 8h đến giờ vẫn chưa quay".

Status được Ngô Kiến Huy viết bằng ngôn ngữ ký hiệu của teen, ở đoạn cuối anh còn cười hihi. Hầu hết khán giả của Ngô Kiến Huy đều nhận ra anh đang nhắc đến Hari Won. Trong đó, nhiều fan biết "chàng Bắp" đùa, nhưng vẫn có không ít anti fan vào chửi rủa, "ném đá" Hari Won thậm tệ.

Trước tình hình có vẻ căng thẳng, Ngô Kiến Huy sau đó phải lên tiếng đính chính. "E hèm, mấy chế thân mến, tui kính cẩn đề nghị mấy chế không quấy rối tình cảm thân thương của Bắp Héo và Cà Ri Quéo nhé. Status ghẹo thì Bắp triệu like chứ mà status bôi xấu là "quẹo phải" nha. Sói và Heo gửi ngàn nụ hôn. Hihi".

Ngay sau đó, quản lý của Hari Won - Đỗ Hoàng Vũ - đã phải lên tiếng. Người này thừa nhận, chuyện Hari đi trễ như lời Ngô Kiến Huy nói là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, việc Hari trễ giờ buổi ghi hình do cô và Kiến Huy làm MC là vì người quản lý. Người này đã nhầm lịch, báo sai giờ khiến nữ ca sĩ vô tình đến trễ.

Sự việc tiếp tục "nóng" hơn khi ca sĩ Vy Oanh bất ngờ lên tiếng kể về tật xấu của Hari khiến cô từng trở thành nạn nhân. Theo Vy Oanh, Hari giả vờ nói lơ lớ như không rành tiếng Việt và rất yêu sách, thích trở thành trung tâm của vũ trụ y như bạn trai Trấn Thành.

Lan Lan