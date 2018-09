Trấn Thành, An Nguy đội nắng đi giao lưu 

Trong phim, An Nguy vào vai cô nhân viên bán gà rán say mê chàng ca sĩ Kevin Vũ (Trấn Thành). Khi được hỏi về việc có thần tượng chàng MC như trên màn ảnh, An Nguy cho biết, cô không biết quá nhiều về Trấn Thành do sinh sống ở nước ngoài trong thời gian dài. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đóng phim cùng với chồng sắp cưới của Hari Won.