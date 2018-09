Trần Mạnh Tuấn tiễn nhạc sĩ Lương Minh bằng tiếng kèn saxophone

Anh hoà âm lại một sáng tác của Lương Minh và chơi bản nhạc này để nhớ và khóc bạn.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn chia sẻ đoạn video anh chơi tác phẩm Mùa thu của nhạc sĩ Lương Minh, để tiễn người bạn đã rời xa cõi tạm. Trần Mạnh Tuấn cho biết, những ngày qua, anh cũng như nhiều bạn bè đều sốc và đau buồn khi biết tin nhạc sĩ Lương Minh qua đời đột ngột. Cả hai đã là bạn suốt 30 năm và có rất nhiều kỷ niệm gắn bó thời trai trẻ. Anh kể, cả hai từng đi làm đêm, sau đó về nhà lục cơm nguội rang lại với dưa "ăn sao mà ngon thế". Còn có những buổi đôi bạn đi quả xe máy bé tí của Trần Mạnh Tuấn vào khu văn công Mai Dịch để "tán mấy em ở trường Múa rất trong sáng nhỉ?".

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tiễn nhạc sĩ Lương Minh bằng chính tác phẩm 'Mùa thu' của người bạn.

"Sau này mỗi thằng mỗi việc nên cũng ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng có show của VTV thì gặp bạn! Tuấn vẫn thấy bạn luôn tâm huyết với các chương trình của VTV và luôn nhậu vui với anh em bạn bè. Thật sự đến giờ Tuấn vẫn chưa tin đây là sự thật! Chơi với nhau nhiều năm mà Tuấn chưa bao giờ có dịp chơi một bài nào của bạn viết, đến giờ này bạn đã yên nghỉ Tuấn mới tìm nhạc của bạn để chơi! Mai là ngày đưa tiễn bạn, Tuấn không thể ra tiễn bạn được nên thu một bài của bạn để nhớ và khóc bạn thôi", Trần Mạnh Tuấn viết.

Nghệ sĩ saxophone nổi tiếng còn chia sẻ, chiều 2/3, anh đã ngồi một mình hoà âm lại tác phẩm của Lương minh để buổi tối cùng các nghệ sĩ của Jazz Club chơi live. Đây là lần đầu tiên cả nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam chơi nhạc của Lương Minh và khán giả đã rất thích. Trưa qua (ngày 3/3), anh lại nghĩ về người bạn đã khuất nên đã lấy kèn vào studio chơi nhạc và nhờ nhạc sĩ Đức Trí quay đoạn video tưởng nhớ bạn. (xem video) Anh mong, nhạc sĩ Lương Minh hãy yên nghĩ giấc ngàn thu. Anh và tất cả bạn bè đều sẽ nhớ mãi về Lương Minh.

Nhạc sĩ Lương Minh ra đi mãi mãi ở tuổi 49 vào ngày 28/2 sau cơn đột quỵ tại khách sạn ở TP HCM. Trước đó, anh mới bay vào Sài Gòn để trực tiếp chỉ đạo đêm liveshow 7 của The Remix. Tin buồn này khiến gia đình, đồng nghiệp, giới nghệ sĩ và khán giả đều thương xót.

Với vai trò là Phó trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, nhiều năm qua, nhạc sĩ Lương Minh đứng sau thành công của nhiều chương trình ca nhạc và gameshow ăn khách trên sóng VTV như: Bài hát Việt, Sao Mai điểm hẹn, Trò chơi âm nhạc, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, The Voice, The Voice Kids, The Remix... Anh còn sản xuất, biên tập các chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước của VTV.

Phó Trưởng ban văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam qua đời đột ngột vào ngày 28/2.

Trong sự nghiệp sáng tác, Lương Minh có nhiều tác phẩm ghi dấu trong lòng khán giả như: Chiếc lá, Trao em trọn tình yêu, Mùa thu, Hãy mãi là em nhé, Câu ru chiều, Lời ru năm 2000... do các ca sĩ nổi tiếng như Bằng Kiều, Tấn Minh thể hiện.. Ở lĩnh vực khí nhạc, tác phẩm Giao hưởng con sóng của anh từng được biểu diễn tại Festival Âm nhạc châu Á, Philippines năm 1994. Nhạc sĩ Lương Minh cũng được ghi nhận với các giải thưởng sáng tác thính phòng quốc gia năm 1993, Giải Nhì (không có giải nhất) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (Lời ru năm 2000), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2005). Ngoài ra, anh cũng viết nhạc cho nhiều phim truyện nhựa, trong đó từng đoạt giải Âm nhạc xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2002 cho phim điện ảnh Lạc lối.

Nhạc sĩ Lương Minh là thành viên sáng lập ban nhạc nhẹ Hoa Sữa nổi tiếng thập niên 80, 90. Năm 1993, anh chính thức về công tác tại nhà xuất bản âm nhạc Việt Nam (DIHAVINA) với vai trò biên tập viên. Anh có công rất lớn trong việc sản xuất các tập sách nhạc, băng đĩa thu âm của các nhạc sĩ, nghệ sĩ tên tuổi của âm nhạc Việt Nam.

Lễ viếng nhạc sĩ Lương Minh sẽ được tổ chức vào hồi 9h30 đến 11h thứ 6 ngày 4/3 tại nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h cùng ngày. Lễ an táng diễn ra tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Q.N.