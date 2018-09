Trần Bảo Sơn háo hức trở lại điện ảnh

Ông xã Trương Ngọc Ánh sẽ có vai diễn cá tính trong phim mới 'Đập cánh giữa không trung'.

Sau bộ phim Ngôi nhà trong hẻm đóng cùng Ngô Thanh Vân, Trần Bảo Sơn dành hai năm qua cho việc kinh doanh tại Mỹ. Mới đây, anh từ Mỹ trở về Việt Nam sau chuyến công tác dài để chuẩn bị cho vai diễn mới, sẽ khởi quay tại Hà Nội. Bộ phim đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Trần Bảo Sơn là Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Phim do Phan Đăng Di làm giám đốc sản xuất, bấm máy ngay trong năm 2013.

Trong phim, Trần Bảo Sơn vào vai ông Hoàng, một nhân vật lạ lùng và có những hành tung rất bí ẩn. Tuyến nhân vật phụ gồm 3 người lần lượt tên Tùng, Huyền và Linh, sẽ là nguyên nhân tạo nên sự có mặt của ông Hoàng.

Tùng, 18 tuổi, là "nhân viên quèn" của một công ty chiếu sáng công cộng. Chàng trai có cá tính rất "láu cá", giao du chủ yếu với giới chơi cờ bạc, đá gà. Đặc biệt, anh ta có biệt tài... nhổ nước bọt bách phát bách trúng. Tùng yêu Huyền, cô gái 17 tuổi có học lực trung bình. Huyền có "cô bạn thân" duy nhất là Linh - chàng pede hàng xóm, vốn kiếm sống bằng cách giả gái bán dâm.

Huyền trót có thai với Tùng, nhưng cả hai biết họ không thể giữ đứa con lại. Huyền và Tùng tìm đủ mọi cách để kiếm tiền đến bệnh viện "giải quyết", nhưng hết lần này đến lần khác, cái thai vẫn nằm trong bụng Huyền vì đủ lý do. Lúc đó, Tùng lại phải bỏ trốn vì bị giang hồ truy đuổi do nợ nần không trả, chỉ còn một mình Huyền phải xoay sở với cái bụng ngày càng to. Bất ngờ, cô gặp người đàn ông tên Hoàng, tìm đến cô vì một lý do kỳ lạ... Một mặt, ông cho cô tiền để phá thai, nhưng mặt khác lại muốn cô giữ nó lại. Hoàng tỏ ra thích thú một phụ nữ đang mang bầu, còn Huyền dần chìm đắm trong tình yêu với ông mà quên đi cái thai.

Trần Bảo Sơn chia sẻ, Hoàng là mẫu nhân vật khá lạ, có sự chuyển biến tâm lý rất phức tạp. Vì vậy, anh suy nghĩ tương đối lâu mới quyết định nhận vai. Ông xã Trương Ngọc Ánh quan niệm, không "tham" vai diễn, mà chỉ chọn những vai phù hợp và thực sự tâm đắc. Anh hy vọng, với vai Hoàng, một lần nữa anh sẽ gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Trần Bảo Sơn từng được coi là "kẻ ngoại đạo" với điện ảnh. Anh gần như chỉ được biết đến với danh nghĩa chồng của Trương Ngọc Ánh. Thế nhưng, sau thành công của vai chính đầu tiên trong phim Huyền thoại bất tử, và lần lượt là Giao lộ định mệnh, Ngôi nhà trong hẻm, Trần Bảo Sơn khẳng định được khả năng diễn xuất của mình và nhanh chóng trở thành diễn viên ăn khách được săn đón.

