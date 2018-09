Trần Bảo Sơn đóng phim cùng sao Đài Loan Trương Quân Ninh

Anh đóng vai chính và tham gia sản xuất trong dự án có các ngôi sao Trương Quân Ninh, Trần Ý Hàm và Tiết Khải Kỳ.

Trần Bảo Sơn chia sẻ, ngày 7/7 tới, nhiều diễn viên nổi tiếng của Đài Loan và Trung Quốc sẽ sang Sài Gòn để khởi quay phim điện ảnh Girls 2 - Những cô gái và gangster. Tác phẩm do anh sản xuất và đóng vai nam chính, được chỉ đạo bởi nữ đạo diễn Hong Kong Barbara Wong Chun Chun (Hoàng Chân Chân). Dàn ngôi sao tham gia phim gồm 3 mỹ nhân xứ Đài: Trương Quân Ninh, Trần Ý Hàm, Tiết Khải Kỳ và một số gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Hoa ngữ như: Vương Thủy Lâm, Phạm Điềm Điềm. Đặc biệt võ sĩ quyền anh Mike Tyson và Lý Vấn Hàn, thành viên nhóm nhạc Uniq cũng xuất hiện với vai diễn đặc biệt.

Trần Bảo Sơn đảm nhận vai nam chính và tham gia vai trò sản xuất trong dự án 'Girls 2' của Hong Kong.

Girls 2 - Những cô gái và gangster là bộ phim hành động, tâm lý, hài hước xoay quanh câu chuyện về tình yêu và thù hận. Tất cả bối cảnh phim sẽ được quay tại Việt Nam. Nhà sản xuất tiết lộ, đây là dự án với những bối cảnh đẹp nhất và độc đáo nhất từ trước đến nay.

Đạo diễn Barbara Wong Chun Chun từng là diễn viên, tác giả kịch bản và đạo diễn trong nhiều phim như Women’s Private Parts, The Runaway Pistol, Truth or Dare: 6th Floor Rear Flat, Protégé de la Rose Noire, Six Strong Guys, Escape From Hongkong Island, Wonder Women, Happy Funeral, All’s well end’s well 2009, Perfect Wedding, The Allure of tears, The Stolen Year, I Sell Love, The Secret… Đặc biệt, hai bộ phim cô làm tác giả kịch bản và đạo diễn đồng thời thủ diễn là Breakup Club, Girls đã mang đến cho Barbara rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó Girls từng gây sốt phòng vé châu Á.

Trương Quân Ninh (trái) và Phạm Băng Băng trong 'Võ Mỵ Nương truyền kỳ'.

Trong dàn diễn viên góp mặt vào dự án do Trần Bảo Sơn sản xuất, đáng chú ý là hai ngôi sao phim thần tượng Đài Loan Trương Quân Ninh và Trần Ý Hàm. Trương Quân Ninh được khán giả Việt Nam yêu mến qua các phim Vườn sao băng 2, The Hospital (đóng cùng Ngôn Thừa Húc), Black & White (đóng cùng Châu Du Dân), Võ Mỵ Nương truyền kỳ với vai Từ Huệ (đóng cùng Phạm Băng Băng)... Cô sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc và tốt nghiệp ĐH Quốc gia Đài Bắc, có bằng Thạc sĩ Luật.

Trần Ý Hàm cũng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua Struggle, Hear me, Black & White, Girls, Bad sister, Paradise in Service... Cô từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Đài Bắc lần thứ 12 cho vai diễn trong Hear me. Trong năm 2012 và 2014, cô lọt vào danh sách Nữ diễn viên xuất sắc tại giải Kim Mã.

Trần Ý Hàm và Tiết Khải Kỳ cũng sang Sài Gòn quay phim cùng Trần Bảo Sơn.

Ê kíp sản xuất phim Girls 2 - Những cô gái và gangster cho biết, ngày 7/7 tới, dàn diễn viên Trương Quân Ninh, Trần Ý Hàm và Tiết Khải Kỳ sẽ bay sang Sài Gòn để chính thức khởi quay dự án. Võ sĩ quyền anh Mike Tyson cũng sớm có mặt tại Việt Nam để thực hiện những cảnh quay đầu tiên. Bộ phim dự định sẽ công chiếu vào dịp Giáng sinh năm nay tại Hong Kong và một số thị trường châu Á, trước khi phát hành chính thức tại Việt Nam.

Quỳnh Như