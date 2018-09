Trà Ngọc Hằng diện váy 100 triệu đi họp báo

Hoài Anh Kiệt sang Australia du học năm 17 tuổi. Sau khi hoàn tất việc học, anh theo đuổi con đường âm nhạc. Anh từng phát hành album 'Play' và có ca khúc 'Bài hát cuối cho em' song ca cùng Wanbi Tuấn Anh. Dịp này, Hoài Anh Kiệt giới thiệu MV 'Take me everything' được quay gần 300 triệu đồng với những kỹ thuật tiên tiến. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác.