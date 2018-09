Trà My tái xuất với vóc dáng thon gọn sau 2 năm nghỉ sinh con

Sau khi lên xe hoa với doanh nhân Tô Văn Đức vào tháng 6/2014, Trà My tạm gác hoạt động ca hát để vun vén cho tổ ấm và sinh con trai đầu lòng. Cô gần như hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, mới đây, 'gái một con' đã quyết định tái xuất làng nhạc với MV mới 'Let Me Feel Your Love Tonight', kết hợp cùng Hoàng Touliver. Cô vẫn trung thành với dòng nhạc sôi động và phong cách sexy quen thuộc.