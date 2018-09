Trà My Idol tổ chức lễ thôi nôi hoành tráng cho con trai

Trà My Idol dành cho con trai những lời tâm sự tình cảm: "Ngày này năm ngoái, sau nhiều tháng chờ đợi, tớ sống cuộc sống của một chú heo, chỉ ăn, ngủ và him (người chăn heo - chồng Tr) thì rốt cuộc ba chúng mình đã gặp nhau rồi yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên. Từ đó đến giờ, cái Facebook cho đến thư viện hình ảnh trong điện thoại của tớ biến thành của bạn. Không lúc nào tớ không nghĩ về bạn, kể cả trong bữa ăn giấc ngủ. Đi đâu đó với him một vài tiếng là phải check camera, nhanh nhanh về để còn ôm hôn hít. Thời gian trôi nhanh quá! Cái cục nhỏ nhỏ, thơm thơm mỗi ngày lại lớn lên xíu, làm tớ cứ cảm thấy tiếc những lúc không ở bên cạnh bạn. Hôm nay, tròn 1 năm và là sinh nhật đầu tiên trong đời của bạn. Tớ hạnh phúc và hồi hộp hơn sinh nhật mình. Tìm mua cho bạn những bộ đồ để hôm nay bạn diện đi gặp mọi người. Còn him thì tranh thủ công việc đi đặt tiệc cho bạn. Mong rằng sinh nhật đầu đời của bạn sẽ là ngày hạnh phúc và ấm cúng với tất cả những người thương yêu bạn. Chỉ mong bạn luôn khoẻ mạnh và vui tươi yêu đời là tớ và him đã mãn nguyện lắm rồi. Yêu bạn nhiều lắm luôn. I love you more than anything in the world, my little prince".