Trà My Idol sinh con trai đầu lòng

'Hoàng tử' của Trà My chào đời vào chiều nay và nặng 3kg.

Sau nhiều ngày tháng mong chờ, Trà My và ông xã Tô Văn Đức cũng được chào đón con trai đầu lòng. Cậu bé được hạ sinh tại bệnh viện Việt Pháp, TP HCM với sự vui mừng của bố mẹ và người thân trong gia đình. Đại diện của Trà My không chia sẻ thông tin gì thêm và chỉ cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của cô và em bé rất tốt. Trà My đẻ thường nên cũng hồi phục sức khỏe nhanh.

Ca sĩ Trà My Idol tổ chức đám cưới với thiếu gia trẻ tuổi người Việt gốc Hoa Tô Văn Đức tại TP HCM vào tháng 6/2014. Ông xã của cô là doanh nhân thành đạt và được xem như một dân chơi “thứ thiệt” vì có bộ sưu tập siêu xe “khủng”. Lễ rước dâu, chú rể điều dàn “xế hộp” đắt tiền tới đưa nàng về dinh, khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Trà My hạnh phúc bên ông xã trong một chuyến du lịch khi cô đang mang bầu.

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm TP HCM, với số lượng khách mời lên đến 1.000 người. Trong đám cưới, cô dâu Trà My cũng gây ấn tượng với hai bộ soiree lộng lẫy trị giá hàng trăm triệu đồng. Tiệc cưới của nữ ca sĩ được đánh giá là xa hoa, lấy tông màu chủ đạo là trắng và tím, tạo phong cách trang nhã pha nét lãng mạn, sang trọng. Đích thân diễn viên Tăng Thanh Hà tham gia trang trí, chuẩn bị cho lễ cưới này.

Sau đám cưới Trà My gần như không xuất hiện tại các sự kiện của showbiz. Cô dành thời gian du ngoạn cùng ông xã và chăm sóc cho gia đình và chuẩn bị sức khỏe để sinh nở.

L.T.