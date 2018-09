Trà My Idol sexy trong quán bar

Nữ ca sĩ hóa thân thành cô gái cực kỳ quyến rũ và cuốn hút trong một hộp đêm.

Ngày 25/2, Trà My Idol tung teaser MV mới mang tên Tóc ngắn - Môi xinh. Đây là sản phẩm mới nhất sau khi nữ ca sĩ xin dừng chân tại cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ tuần vừa qua. MV được quay theo trường phái ấn tượng, với hình ảnh Trà My là cô gái sexy, thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong một quán bar. Trong MV, Trà My ăn mặc gợi cảm, quyến rũ và biến hóa liên tục. Đây cũng là phong cách cô đang theo đuổi ngoài đời, vừa hấp dẫn lại vừa cá tính.

Hình ảnh sexy của Trà My Idol trong MV 'Tóc ngắn - Môi xinh'.

Đoạn teaser gây sự chú ý ngay từ lần xem đầu tiên bởi âm nhạc sôi động cùng hình ảnh hiện đại. MV có sự tham gia của khách mời là rapper Andree đang rất được yêu thích. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Phở Đặc Biệt - nhân vật được giới trẻ quan tâm trên mạng xã hội thời gian gần đây qua serie hài cùng tên.

Tóc ngắn - Môi xinh được nhạc sĩ Dương Đại Dương sáng tác riêng cho Trà My, dựa theo hình ảnh và phong cách âm nhạc cô xây dựng trong năm nay. Bài hát có ca từ lẫn giai điệu trẻ trung, hiện đại, gần với xu hướng âm nhạc quốc tế.

Điểm nhấn của ca khúc chính là phần hòa âm, phối khí do nhạc sĩ trẻ Tourliver thực hiện. Anh đã sử dụng những giai điệu sôi nổi kết hợp chất liệu mới của dance pha trộn với âm thanh của ngũ cung. Từ đó, tạo cho người nghe cảm giác vừa gần gũi lại vừa dễ chịu. Ngoài ra, các bạn trẻ đam mê âm nhạc có thể bắt gặp đâu đó một vài đoạn nhạc quen thuộc đang thịnh hành trên thế giới khi thưởng thức ca khúc này của Trà My. Bản chính thức của MV sẽ ra mắt vào 27/2 trên mạng xã hội và các kênh nghe nhạc trực tuyến.

MV có sự tham gia của hot boy Huỳnh Anh.

Đây được xem là bước khởi đầu cho năm 2014 của Trà My Idol. Năm nay, bộ phim ca nhạc Bếp hát mà Trà My đóng cùng NSƯT Thành Lộc và ca sĩ Lam Trường cũng sẽ lên sóng truyền hình.

Teaser sôi động của "Tóc ngắn - Môi xinh":

Teaser MV 'Tóc ngắn - Môi xinh' - Trà My Idol

Hàn Quốc Việt