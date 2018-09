Trà My Idol đám cưới vào tháng 6

Nữ ca sĩ cá tính sẽ chấm dứt cuộc sống độc thân bằng đám cưới với một doanh nhân.

Sáng 29/5, ca sĩ Trà My Idol chia sẻ trên VnExpress rằng cô sắp lên xe hoa nhưng không tiết lộ gì đáng kể. Một người bạn của Trà My cho biết, cô sẽ tổ chức đám cưới vào 15/6 tới tại TP HCM. Nữ ca sĩ đã chụp xong ảnh cưới cách đây không lâu, do ê kíp của nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện.

Trà My Idol và bạn trai.

Ông xã tương lai của Trà My có tên thường gọi là Raymond. Những ai thân thiết với nữ ca sĩ đều biết họ đã yêu nhau được vài năm và tình cảm rất mặn nồng. Bạn trai Trà My ngoài việc xây dựng được tiếng tăm trong kinh doanh, còn được biết đến trong giới dân chơi là người có bộ sưu tập siêu xe "khủng".

Trà My không giấu giếm về bạn trai như một số nghệ sĩ khác. Thỉnh thoảng, cô vẫn chia sẻ hình ảnh họ đi chơi cùng nhau trên trang cá nhân như một cách thông báo đến các fan về hạnh phúc của mình. Hồi đầu năm 2014, Trà My còn đăng tải loạt ảnh cô cùng bạn trai đi nghỉ dưỡng ở đảo Maldivies rất lãng mạn.

Nữ ca sĩ hạnh phúc bên người yêu trong chuyến nghỉ dưỡng Maldivies hồi đầu năm 2014.

Trà My sinh năm 1988 ở Hà Nội. Cô hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và là bạn trong nhóm nhạc Angels cùng Hoàng Thuỳ Linh và Trà My Angels. Năm 2007, Trà My vào TP HCM thi Vietnam Idol mùa đầu tiên và vào đến top 10. Sau cuộc thi, cô nhanh chóng xây dựng được thương hiệu riêng nhờ ngoại hình và phong cách âm nhạc cá tính.

Hân Quy