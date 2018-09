Trà My bất ngờ xin dừng thi 'Bước nhảy hoàn vũ'

Nữ ca sĩ cho biết, chân bị yếu hẳn sau chấn thương nên không thể tiếp tục cuộc thi.

Tối 22/2, sau phần thi của 7 cặp thí sinh, Trà My Idol bất ngờ xin được phát biểu. Nữ ca sĩ cho biết, cô đã đưa ra quyết định rút lui khỏi cuộc thi. Lý do chính là vì cô sợ mình không đủ sức nữa, bởi sau chấn thương chân thì cô bị yếu hẳn đi. Tuy rút lui nhưng Trà My vẫn ủng hộ cuộc thi và các thí sinh khác. Theo nữ ca sĩ Hà thành, đây là một sân chơi giúp cô và các nghệ sĩ được rèn luyện và có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Nếu mùa thi sau ban tổ chức mời cô tham gia với tư cách khách mời thì cô rất sẵn lòng.

Trà My tự nguyện xin rút kể từ liveshow 6, nghĩa là đêm thi này không có cặp thí sinh nào bị loại. Sáu cặp còn lại tiếp tục được vào thẳng liveshow 7, kể cả cặp bị rơi vào tốp nguy hiểm của đêm này là cặp của người mẫu Hữu Long.

Trà My tự nguyện dừng cuộc thi dù cô được giám khảo đánh giá cao.

Trước đó, liveshow 6 cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2014 diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM) với sự tranh tài của 7 cặp thí sinh. Tuần trước, cặp của diễn viên hài Hoàng Mập đã bị loại, chỉ còn cặp của ca sĩ Ngân Khánh, Thu Thủy, Trà My Idol, Tim, diễn viên Ốc Thanh Vân, Diễm My 9X và người mẫu Hữu Long. Tuần này, họ phải thực hiện bài thi với chủ đề Điệu nhảy kết hợp. Thí sinh bắt buộc sử dụng hai thể loại trong một tiết mục theo đúng thời gian quy định của ban tổ chức.

Bảy cặp thí sinh có tiết mục mở màn khá ấn tượng trên nền hai bản nhạc nổi tiếng Together hand in hand và La cumparsita, kết hợp giữa 3 điệu nhảy Valse, Tango và Paso sâu lắng. Tiết mục do kiện tướng dancesport Thu Trang biên đạo chính. Theo kiện tướng, tiết mục chú trọng kỹ thuật cổ điển, sang trọng thay vì sôi động như các đêm liveshow trước, giúp thí sinh có dịp bộc lộ khả năng nhiều hơn.

Bảy cặp đôi có tiết mục mở màn ấn tượng (xem video).

Cặp của Ngân Khánh đoạt giải 'Cặp đôi được yêu thích nhất' liveshow 5.

Cặp của Trà My là cặp thi đầu tiên. Họ thể hiện bài thi với hai điệu chachacha và pasodoble. Trà My hóa thân thành cô tiểu thư kiêu kỳ, đỏng đảnh. Tuy bị chấn thương chân nhưng cô có màn biểu diễn rất nuột, hầu như không mắc lỗi và được giám khảo Khánh Thi dành nhiều lời khen ngợi. Biên đạo múa Trần Ly Ly thì thấy Trà My lột xác từng ngày, ngày càng tự tin và tỏa sáng như một vũ công chuyên nghiệp (xem video).

Thu Thủy thực hiện nhiều động tác khó với hai điệu pasodoble và tango. Thu Thủy vào vai cô gái nổi cơn ghen tuông với sắc thái biểu cảm khá tốt. Cũng như Trà My, Thu Thủy bị nhiều chấn thương nhưng vẫn có các động tác sắc sảo. Giám khảo Trần Ly Ly đánh giá, Thu Thủy là thí sinh duy nhất thể hiện phần bê, đỡ trên không rất căng và thoáng. Kiện tướng dancesport Hồng Việt cũng tỏ ra thích màn trình diễn này. Anh cho rằng, bài nhảy có nhiều động tác khó nhưng Thu Thủy đã trình bày rất tốt. Khánh Thi thì khâm phục sự gan dạ của Thu Thủy khi đi giày cao gót mà dám nhảy trên bàn (xem video).

Hữu Long hóa thân thành ảo thuật gia trong điệu nhảy kết hợp giữa rumba và samba. Giải vàng Siêu mẫu 2012 nhảy và thể hiện tinh thần, sắc thái khá tốt, nhưng đôi khi còn cảm giác nặng nề trong lúc bê đỡ bạn nhảy. Anh cũng bị nhận xét chưa giải phóng được hình thể, cần 'bốc lửa' hơn nữa với samba (xem video).

Cặp của diễn viên Ngân Khánh trình diễn hai điệu quickstep và samba. Họ vào vai hai người bất đồng ngôn ngữ nên tìm đến nhảy, múa rồi sau đó trở nên hiểu nhau. Ngân Khánh chỉ diễn cùng bạn nhảy mà không có sự hỗ trợ của vũ đoàn, nhưng cô lại tạo ra được không khí rất sôi động. Nữ diễn viên diễn điệu quick linh hoạt, nhanh còn nhảy samba cũng không bị lẫn vào điệu nào. Giám khảo Hồng Việt phải thốt lên 'đây là màn dancesport rất đã' (xem video).

Cặp của ca sĩ Tim gây ấn tượng mạnh khi khiêu vũ dựa trên tác phẩm văn học 'Người ngựa, ngựa người'. Họ được giám khảo Ly Ly đánh giá rất cao vì đã thể hiện được sự nhân văn của một tác phẩm văn học. Chưa kể, Tim bộc lộ hết bản thân mình trong bài nhảy và khiến chị ngày càng ngạc nhiên. Giám khảo Hồng Việt thì không ngần ngại khẳng định, Tim là đối thủ đáng gờm nhất cho ngôi vị vô địch của cuộc thi năm nay (xem video).

Cặp của diễn viên Diễm My 9X cũng được giám khảo dành nhiều ưu ái khi hóa thân thành nhà khoa học và cô robot xinh đẹp trong hai điệu slow folk, chachacha. 'Robot' Diễm My được Hồng Việt khen ngợi, thể hiện bài thi tốt và dễ dàng như không hề phải cố gắng. Anh còn gọi cô là 'cao thủ võ lâm standard'. Giám khảo Ly Ly lại không thấy hài lòng lắm, vì Diễm My không cho thấy sự chủ động của phần chân (xem video).

Cặp của diễn viên Ốc Thanh Vân nhảy hai điệu tango và pasodoble, với ý tưởng hai người phải tranh đấu giành sự sống trên sa mạc. 'Ốc' tiếp tục làm khó mình khi đưa đạo cụ là cây gậy vào trong bài nhảy. Khánh Thi tỏ ra khâm phục vì việc có đạo cụ trong phần thi là rất khó khăn, song cô chỉ đánh giá cao tiết mục về ý tưởng, còn cách thể hiện của Ốc Thanh Vân lại chưa tốt (xem video).

Bạn có thể xem chương trình trên FPT Play, cài đặt ứng dụng tại:

IOS: https://itunes.apple.com/us/app/fpt-play/id646297996

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fptplay.activity

http://www.facebook.com/fptplay

Hàn Quốc Việt

Ảnh: Maison de Bil