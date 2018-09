Top 6 Bước Nhảy quyết liệt giành suất vào chung kết

Tối 23/11, liveshow 8 cuộc thi 'Thử thách cùng bước nhảy 2013' diễn ra tại Nhà thi đấu Maximark Cộng Hòa (TP HCM) với 6 thí sinh còn lại. Mỹ An gặp lại Đình Lộc trong tuần thi này, sau hai tuần họ tạm chia tay nhau để bắt cặp với thí sinh khác. Tối qua, Mỹ An - Đình Lộc đã có màn 'lột xác' ngoạn mục khi làm biên đạo múa Hani, giám khảo và khán giả rơi lệ. Họ đã trình diễn màn múa Jazz đương đại, kể lại câu chuyện tình yêu của một đôi trai gái, luôn bị ngăn cách bởi một bức tường. Mỹ An - Đình Lộc chinh phục người xem không chỉ ở cảm xúc, còn bởi những động tác leo, chạy trên tường đầy kỹ thuật. Các giám khảo đã dành cho cặp trai tài, gái sắc nhiều lời khen ngợi xen lẫn thán phục (xem video).