Top 6 Bước nhảy lần đầu được về nhà

Sau hai tháng, các vũ công mới được về thăm gia đình, nhưng chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.

Từ khi vào top 20, các thí sinh Thử thách cùng bước nhảy 2013 phải dọn vào ngôi nhà chung. Trong suốt thời gian đó, họ hoàn toàn sinh hoạt và tập luyện theo lịch của ban tổ chức. Sau khi kết thúc liveshow 7, chỉ còn lại 6 thí sinh. Họ được sắp xếp để về thăm gia đình, nhưng chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Ê kíp thực hiện chương trình đã ghi lại những khoảnh khắc xúc động của các vũ công bên người thân và sẽ phát sóng đoạn video này trong liveshow 8.

Trong số 6 thí sinh, Mỹ An, Minh Trường, Minh Tú, Đình Lộc và Ngọc Thịnh sống cùng gia đình ở TP HCM. Vì vậy, họ đã vỡ òa trong hạnh phúc khi gặp lại bố mẹ và anh chị em. Chỉ riêng Ngọc Anh quê ở Hải Phòng nên không thể sắp xếp về thăm nhà. Ban tổ chức đã cố gắng để đưa mẹ Ngọc Anh vào tận ngôi nhà chung của thí sinh ở Sài Gòn thăm con.

Ngọc Thịnh và Ngọc Anh có duyên với nhau khi tạo nên cặp 'Song Ngọc' mới. Tuần này, Ngọc Thịnh được về thăm gia đình trong khi Ngọc Anh không thể về Hải Phòng.

Trong liveshow 8, các vũ công phải bắt cặp lại để không trùng với bạn nhảy của tuần trước. Khán giả sẽ bất ngờ khi Ngọc Anh rất có duyên với những thí sinh có tên đệm là Ngọc, và lần này bạn nhảy của cô là "hot boy đường phố" Ngọc Thịnh. Kiện tướng quốc gia 17 tuổi Mỹ An lại may mắn bắt thăm trúng "một nửa" là Đình Lộc - bạn diễn suốt 5 tuần đầu tiên của cô. Trong khi đó, anh họ của Mỹ An là Minh Trường lại lần đầu bắt cặp với Minh Tú.

Trong đêm thi này, mỗi cặp phải biểu diễn hai tiết mục và mỗi thí sinh sẽ có màn solo 30 giây. Ngoài ra, họ còn tham gia một tiết mục nhóm nam, một tiết mục nhóm nữ cho đêm thứ bảy. Tối chủ nhật, mỗi vũ công diễn một màn solo và nhảy chung với top 6. Với "đề bài" ngày càng khó, ban tổ chức muốn khán giả có cái nhìn chính xác hơn về trình độ lẫn khả năng chịu đựng thử thách của thí sinh.

Giám khảo khách mời tuần này là biên đạo John Huy Trần. Anh sẽ cùng biên đạo múa Tuyết Minh và Kiện tướng dancesport Chí Anh đưa ra những nhận xét sâu sát nhất. Tuy nhiên, họ không còn quyền can thiệp vào việc quyết định sự ra đi hay ở lại của thí sinh. Kể từ tuần này, khán giả trực tiếp bình chọn để có danh sách top 4 cho liveshow 9. Từ đó, 4 thí sinh còn lại tiếp tục thi đấu để tranh ngôi Vũ công được yêu thích nhất 2013.

Hàn Quốc Việt