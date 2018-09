Top 12 Vietnam Idol 2014 ra single đầu tay

Lệ Ngọc lấy nghệ danh Ruby Lê để chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trước khi lọt vào top 12 Vietnam Idol 2014, Ruby Lê (tên thật là Nguyễn Thị Lệ Ngọc) đã có khoảng thời gian dài đi hát tại nhiều phòng trà Hà Nội và thử sức ở một số cuộc thi hát chuyên nghiệp. Cô từng tham gia The winner is... (Tôi là người chiến thắng) nhưng may mắn đã không mỉm cười khi cô chỉ trụ được đến vòng bán kết. Tại Vietnam Idol, Ruby Lê gây ấn tượng với khán giả nhờ giọng hát dày, xúc cảm. Tuy nhiên, cô chỉ đạt được thành tích top 12 trong chương trình.

Lệ Ngọc, top 12 Vietnam Idol 2014 lấy nghệ danh Ruby Lê để khởi nghiệp ca hát. Ảnh: Bùi Việt Anh.

Không có duyên với các sân chơi âm nhạc, Ruby Lê quay trở lại điểm khởi đầu và bắt tay thực hiện single đầu tay Ruby Lê... là em, gồm 3 ca khúc theo dòng pop ballad. Trước khi tung ra sản phẩm này, cô tạo ra nhiều tranh cãi với MV Vì em yêu anh, kể về câu chuyện tình giữa các người đẹp và đại gia. Nội dung MV được không ít người liên tưởng tới scandal của nhiều Hoa hậu và chân dài trong thời gian gần đây.

Nói về single đầu tay, Ruby Lê cho biết, cô cố tình chọn 3 bài hát có cái tên bắt đầu bằng từ "em": Em phải quên thôi (Sobin Hoàng Sơn), Em sẽ thôi chờ mong (Châu Đăng Khoa) và Em sẽ lắng nghe (Tăng Nhật Tuệ). Đây là cách cô khẳng định nghệ danh, như một sự khởi đầu mới cho sự nghiệp ca hát. Lắng nghe 3 ca khúc, khán giả sẽ phần nào hiểu được tâm sự riêng tư của cô về tình yêu, mong quên đi hết muộn phiền để bước vào giai đoạn mới, trưởng thành và chín chắn hơn. Để giới thiệu single đến đông đảo giới trẻ, Ruby Lê đã quay MV Em phải quên thôi với sự tham gia của MC Thái Dũng, người anh thân thiết của cô trong nhiều năm qua.

Thời gian tới, cô tiếp tục cho ra mắt những single mới với phong cách âm nhạc trẻ trung.

>> Xem thêm hình ảnh trẻ trung của Ruby Lê

Quỳnh Như