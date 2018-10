Tóc Tiên trở thành đại sứ cho dự án âm nhạc của Tuborg

Với sự bứt phá và cởi mở trải nghiệm cuộc sống, nữ ca sĩ được lựa chọn thể hiện ca khúc 'Stay open' phiên bản Việt của 'Tuborg OPEN 2018'.

Dự án âm nhạc quốc tế "Tuborg OPEN" sẽ "đổ bộ" vào Việt Nam trong tháng 10 này. Ca khúc chủ đề Stay Open phiên bản tiếng Việt do Tóc Tiên kết hợp cùng bộ đôi "phù thủy âm nhạc" Diplo và MØ thể hiện, mang trọn tinh thần "Open for fun" – sống cởi mở, hết mình với trải nghiệm trong cuộc sống.

Tóc Tiên ghi dấu ấn với phong thái mạnh mẽ và cá tính.

Từ khi trở lại Việt Nam, Tóc Tiên có sự thay đổi ngoạn mục về hình tượng và phong cách nhằm đáp ứng sự chuyển mình nhanh chóng của thị trường âm nhạc Việt. Nữ ca sĩ liên tục phủ sóng dày đặc trên nhiều sân khấu ca nhạc, tham gia game show lớn nhỏ và chinh phục các giải thưởng âm nhạc. Tất cả nhằm chứng minh sự nỗ lực không ngừng phá cách, bứt phá giới hạn bản thân để toả sáng trên con đường sự nghiệp của cô.

Giọng ca Thì em vẫn thế không chỉ thay đổi về mặt hình ảnh mà còn có khả năng khuấy đảo giới trẻ bằng việc chinh phục các thể loại âm nhạc thịnh hành. Tóc Tiên khẳng định vị thế khi thử sức ở dòng nhạc EDM và thành công với các bản hit Ngày mai (Touliver) hay Tell me why (Martin Nguyen), từ vũ đạo chuyên nghiệp, chất giọng lôi cuốn, đến những màn phối hợp tinh tế với nhiều nghệ sĩ tài năng. Cô bước ra khỏi khuôn khổ của thể loại âm nhạc thị trường, định hình cá tính riêng của bản thân và để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Tóc Tiên cho biết âm nhạc đã thấm sâu con người cô từ khi còn nhỏ và là một phần không thể tách rời với tuổi trẻ. "Tôi tin rằng âm nhạc bên cạnh việc kết nối mọi người với nhau, còn là công cụ để cho các bạn trẻ ngày nay mở rộng lòng mình hơn, đón những điều mới, trải nghiệm nhiều sự khác biệt và sống trong một nguồn năng lượng tích cực, hạnh phúc", ca sĩ khẳng định.

Ca khúc Stay Open sẽ do hai tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới - DJ Diplo và MØ cùng Tóc Tiên trình bày.

Với những bứt phá không ngừng cùng tinh thần cởi mở trải nghiệm cuộc sống, Tóc Tiên là hình mẫu mà Tuborg - nhãn bia nắp giật dành cho giới trẻ hướng đến. Vì thế, cô đã được lựa chọn trở thành đại sứ của dự án âm nhạc "Tuborg OPEN 2018", kết hợp cùng hai nghệ sĩ quốc tế Diplo và MØ trình làng ca khúc Stay Open phiên bản tiếng Việt.

Tìm được sự đồng nhất giữa "Tuborg OPEN" với bản thân, giọng ca Ngày mai chia sẻ hành trình của cô khi tiếp xúc với âm nhạc, yêu thích và đam mê nó như một cuộc "viễn chinh đi tìm chính mình", bước khỏi vùng an toàn và khám phá những điều bí ẩn. Đối với cô, âm nhạc là một nhịp cầu và qua đó, con người có thể gắn kết với nhau một cách trọn vẹn, bất kể khác biệt về địa lý, tôn giáo hay ngôn ngữ.

Là giọng ca thể hiện tác phẩm của cặp nghệ sĩ quốc tế Diplo và MØ bằng tiếng Việt, Tóc Tiên chia sẻ cảm thấy hạnh phúc, tự hào và phấn khích khi biết mình có cơ hội hợp tác với hai nghệ sĩ đình đám quốc tế. Cô tin rằng sản phẩm âm nhạc mang thông điệp "Open for fun" sẽ tạo nên nguồn cảm hứng và góp phần làm phong phú hơn đời sống của các bạn trẻ hiện nay.

'Tuborg OPEN' kiến tạo nên cơ hội hợp tác cho nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng trên khắp thế giới với trái tim phóng khoáng, không ngần ngại trải nghiệm cái mới.

Dự án "Tuborg OPEN" và bài hát Stay Open sẽ mang đến một không gian âm nhạc khác biệt và là nguồn năng lượng tích cực sống cởi mở với tinh thần "Open for fun". Với chất nhạc nhạc sôi động cùng chất xúc tác là men bia tuyệt hảo, những trải nghiệm tuyệt đỉnh chỉ đang chờ bạn “giật nắp” và bắt đầu hành trình khám phá trải nghiệm bản thân.

Hải My