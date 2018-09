Tóc Tiên tránh ngồi cạnh bạn trai Hoàng Touliver

Tóc Tiên, Justa Tee, Hoàng Touliver và Soobin Hoàng Sơn sẽ có đêm nhạc giới thiệu về dự án Vmix vào tối mai (20/4) tại một quán bar ở Hà Nội. Trong show diễn, Hoàng Touliver sẽ giới thiệu một mixset với độ dài 30 phút, gồm 12 bài hát Vpop và remix như 'Ngày mai' (Tóc Tiên), 'My Everything' (Tiên Tiên), 'Daydream' (Soobin Hoàng Sơn) hay các hit của Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trà My Idol... Ý tưởng này được anh ấp ủ từ cuối năm 2015 với mong muốn đưa khán giả đến một không gian âm nhạc điện tử mang âm hưởng Việt Nam.