Tóc Tiên sang Hàn gặp gỡ nhà sản xuất nổi tiếng

Cuối tháng 3, giọng ca 'Ngày mai' có chuyến công tác ở Seoul để tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường âm nhạc.

Nhận lời mời của một công ty lớn của Hàn Quốc, Tóc Tiên sẽ lên đường sang xứ kim chi từ 27-29/3. Cô sẽ tham gia nhiều hoạt động tại đây như dự Seoul Fashion Week 2017 đồng thời gặp gỡ nhà sản xuất Kim Do Hoon, một trong hai CEO của RBW - công ty quản lý của nhóm nhạc nữ nổi tiếng MAMAMOO.

Kim Do Hoon là nhà sản xuất và nhạc sĩ tên tuổi tại Hàn Quốc. Ông từng nhận giải thưởng The year’s Best Song Writer Award cho nhạc sĩ có ca khúc xuất sắc của năm 2015 tại Gaon Kpop Chart. Ông cũng làm việc với rất nhiều nghệ sĩ của xứ củ sâm và góp phần tạo nên nhiều bản hit cho nhóm CNBlue (Love), IU (Marshmallow), Ailee (I'll Show You, Don't Touch Me), nhóm BTS (Blood Sweet and Tears), T-ara & Supernova - TTL (Time to Love), MAMAMOO (Um oh ah yeh, Piano man), AOA (Confused), Juniel (Illa Illa), G.NA , BTOB (WOW), K.Will (Love Blossom), Wheesung (Night and Day)...

Giọng ca 'Ngày mai' có chuyến công tác tại Hàn Quốc vào cuối tháng 3.

Tóc Tiên hy vọng buổi gặp gỡ nhà sản xuất Kim Do Hoon sẽ giúp cô có thêm hiểu biết về showbiz Hàn và mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp tại thị trường xứ kim chi. Giọng ca Ngày mai cũng tiết lộ, trong chuyến công tác, cô sẽ dự hai show thời trang nằm trong khuôn khổ Seoul Fashion Week 2017 cùng ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Cô còn làm khách mời đặc biệt của chương trình KTV của những bạn trẻ Hàn Quốc yêu thích văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Theo kế hoạch, hot girl Shin Jin Ju của Hàn Quốc, người từng gây sốt trong cộng đồng mạng khi cover Phía sau một cô gái, Anh cứ đi đi, Ngốc, ... sẽ song ca cùng Tóc Tiên bài hát Em không là duy nhất trong chương trình.