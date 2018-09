Tóc Tiên rơi nước mắt khi hát về thân phận phụ nữ

Đội của Bảo Anh mang đến ca khúc nổi tiếng 'Somebody that I used to know'. DJ Hoàng Anh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đều khen Bảo Anh hát tốt, dù cô phải mặc bộ trang phục truyền thống rất nặng nề. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng đánh giá cao bản phối đậm chất dân gian của đội Bảo Anh, dù đây là một ca khúc nhạc Mỹ. Đội này cũng được 38 điểm (xem video).