Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh tranh cãi về cô giáo thanh nhạc

Nguyễn Kiều Oanh - cô gái 23 tuổi đến từ Đồng Tháp - khiến các huấn luyện viên Giọng hát Việt căng thẳng.

Tối 10/6, tập 4 vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt 2018 lên sóng. Nguyễn Kiều Oanh biểu diễn cuối cùng và cũng là thí sinh khiến các huấn luyện viên tranh giành quyết liệt nhất. Là một giáo viên dạy thanh nhạc, Kiều Oanh thể hiện kỹ thuật điêu luyện cùng giọng hát nội lực khi cover ca khúc Đừng yêu. Màn trình diễn hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của ca sĩ Thu Minh, người từng thể hiện thành công bài hát này. Kiều Oanh được cả 4 huấn luyện viên Lam Trường, Thu Phương, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên bấm chọn.

Thí sinh Nguyễn Kiều Oanh.

Tóc Tiên nhận xét, cùng sự cộng hưởng từ ban nhạc, Kiều Oanh đã truyền tải trọn vẹn bài hát và đẩy cảm xúc của người nghe lên đỉnh điểm. Noo Phước Thịnh thì thể hiện khao khát bổ sung màu giọng mà cô gái Đồng Tháp đang sở hữu vào đội của mình. Tuy cùng đánh giá cao Kiều Oanh nhưng Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh lại bất đồng quan điểm và tranh cãi quyết liệt khi định hướng cho thí sinh. Sau khi Noo Phước Thịnh nhận xét Kiều Oanh đã bước ra khỏi giới hạn của mình và anh luôn thích những người biết điểm dừng, Tóc Tiên liền nói: "Chị rất quý những bạn biết tiết chế, biết vừa đủ những gì cho mình. Tuy nhiên, đôi khi sự tiết chế đi kèm với sự an toàn. Về với chị, chị sẽ đẩy em vượt qua cái ngưỡng an toàn đó".

Noo Phước Thịnh tỏ ra căng thẳng vì không đồng tình với quan điểm của Tóc Tiên. Anh chia sẻ với thí sinh: "Nếu người nào cứ dạy em tiết chế là an toàn thì người đó sẽ đưa em đi thật xa và không quay về bờ được nữa". Hai huấn luyện viên sau đó tiếp tục tranh cãi về khả năng của Kiều Oanh.

Hai huấn luyện viên Tóc Tiên và Noo Phước Thịnh trong tập 4 Giọng hát Việt 2018.

Tóc Tiên cho biết cô và Noo Phước Thịnh chưa bao giờ tranh giành căng thẳng như vậy. Điều đó cho thấy các huấn luyện viên rất khao khát có được thí sinh này. Trong khi đó, Lam Trường và Thu Phương tỏ ra bình tĩnh và không tham gia vào cuộc tranh luận. Cuối cùng, cô giáo thanh nhạc đến từ Đồng Tháp đã quyết định về với đội của Lam Trường trong sự tiếc nuối của các huấn luyện viên còn lại. Thu Phương nói kết quả này có thể làm rạn nứt mối quan hệ lâu năm giữa cô và giọng ca Tình thôi xót xa.

Ngoài Kiều Oanh, tập 4 của vòng Giấu mặt còn có Huỳnh Thanh Thảo và Trần Gia Nghi cũng khá gây ấn tượng. Huỳnh Thanh Thảo được cả 4 huấn luyện viên bấm chọn khi thể hiện khả năng kể chuyện bằng giọng hát qua ca khúc Hello. Cô chính là thành viên nhóm nhạc Dolphins, từng được nhiều người biết đến khi tham gia Nhân tố bí ẩn 2016. Dù được Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh và Lam Trường hết sức săn đón và dành tặng những lời đường mật, Thanh Thảo vẫn quyết định về đội Thu Phương.

Noo Phước Thịnh lấy lòng Huỳnh Thanh Thảo bằng cách giúp thí sinh này đeo lại vòng cổ.

Trần Gia Nghi, 18 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia chương trình. Cô gái đến từ Long Xuyên tự tin hát Never be the same nhưng lại e dè và bật khóc khi thấy cả 4 huấn luyện viên quay ghế về mình. Noo Phước Thịnh chính là người chinh phục thành công thí sinh này.

Kết thúc tập 4, huấn luyện viên Lam Trường và Tóc Tiên dẫn đầu khi thu nạp 9 thí sinh. Bám sát thành tích đó, Thu Phương có được 8 thí sinh. Trong khi đó, đội Noo Phước Thịnh mới sở hữu 6 thành viên. Tập 5 vòng Giấu mặt sẽ lên sóng vào ngày 17/6.