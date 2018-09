Tóc Tiên 'lột xác', quyến rũ hát nhạc rock

Nữ ca sĩ thay đổi hình ảnh hoàn toàn trong đêm liveshow 8 The Remix

Tối 29/3, liveshow 8 chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng diễn ra tại Nhà thi đấu quân khu 7 (TP HCM) với thể loại nhạc rock sôi động, cuồng nhiệt. Tuần này lẽ ra còn 6 đội dự thi, nhưng Sơn Tùng M-TP bất ngờ xin rút lui, chỉ còn lại 5 đội của Đông Nhi, Isaac, Tóc Tiên, Giang Hồng Ngọc và PB Nation.

Trong đêm thi, Đông Nhi chọn hit cũ của chính cô mang tên 30 ngày yêu để thể hiện, Tóc Tiên thử sức với opera rock qua Người đàn bà hóa đá, Giang Hồng Ngọc hát Still loving you, PB Nation trình bày liên khúc Tìm lại - We will rock you trong khi Isaac mashup hai ca khúc tiếng Anh quen thuộc Baby - What makes you beautiful.

Tóc Tiên có màn trình diễn ấn tượng trong liveshow 8.

Trong số các tiết mục dự thi ở liveshow 8, màn trình diễn của Tóc Tiên mang lại hiệu ứng đặc biệt khi giành được số điểm tuyệt đối 40 từ các giám khảo. Nữ ca sĩ gây ấn tượng ở ngoại hình đầu tư công phu, trông lạ lẫm, khác hẳn các tuần thi trước. Đây cũng là tuần Tóc Tiên thể hiện được hết nội lực trong giọng hát, nghe mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Với màn trình diễn này, Tóc Tiên nhận được nhiều lời khen ngợi về quãng giọng. Trong khi đó, bạn đồng hành của nữ ca sĩ là Hoàng Touliver cũng được các giám khảo đánh giá rất cao về bản phối.

Tuy được khen, tiết mục của đội Tóc Tiên chỉ dừng lại ở vị trí thứ hai chung cuộc, đồng hạng với đội Đông Nhi và Isaac. Đội Giang Hồng Ngọc một lần nữa giành ngôi vị quán quân trong đêm nhờ lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả.

Đội Giang Hồng Ngọc lần thứ hai liên tiếp giành chiến thắng.

Đội Đông Nhi trình bày '30 ngày yêu' - ca khúc do chính nữ ca sĩ sáng tác. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khen ngợi khi cô mang được cả ban nhạc rock lên sân khấu. Cô đánh giá cao nữ ca sĩ ở việc làm gì cũng ra chất, mang đầy không khí rock cho màn trình diễn. Tuy nhiên, Lưu Thiên Hương cho rằng, giọng Đông Nhi không hợp lắm với ca khúc này, lên cao nghe bị mỏng. Đội Đông Nhi được 38,5 điểm (xem video).

Đội PB Nation mang đến liên khúc 'Tìm lại - We will rock you' cực kỳ sôi động. Lưu Thiên Hương thích cách nhóm PB Nation kết nối các ca khúc cầu kỳ, sáng tạo nhưng cô thấy họ hát nhiều bài quá nên hơi lộn xộn, gượng ép. Hoàng Anh khen nhóm này luôn có cách riêng để khuấy động khán giả. Đội được 37,5 điểm (xem video).

Đội Tóc Tiên trình bày ca khúc 'Người đàn bà hóa đá' của Trần Lập. Nữ ca sĩ hóa trang với hình ảnh lạ lẫm để minh họa cho tiết mục rock. Lưu Thiên Hương nể đội Tóc Tiên ở cách phối và cách trình diễn của Hoàng Touliver. Cô cũng thấy Tóc Tiên hát quá tuyệt vời khi chọn đúng bài, đúng quãng giọng, khoe được tất cả những gì đội của cô có được. DJ Hoàng Anh cũng khen đội này có sự cập nhật sát với thị trường EDM thế giới. Đội này được tới 40 điểm (xem video).

Hai đội Isaac và Giang Hồng Ngọc giao lưu ở phòng truyền thông.

Trước đó, đội Giang Hồng Ngọc thể hiện ca khúc 'Still loving you' kinh điển. Nữ ca sĩ khoe được giọng hát đầy nội lực trong hoạt cảnh ma quái. Hồ Ngọc Hà nhận xét, học trò cô hôm nay rất đẹp còn Duy Anh phong cách, có bản phối bám sát chủ đề, không làm người nghe nhức đầu và tôn được giọng của Ngọc lên. Nguyễn Hải Phong cũng đánh giá cao tiết mục này, anh thấy nhóm khai thác được chất rock và sử dụng chất liệu điện tử hợp lý. Đội này được 39,5 điểm (xem video).

Đội Isaac mở màn đêm thi với mashup 'Baby - What makes you beautiful' quen thuộc. Anh hát rất 'sung', còn chạy xuống bàn giám khảo giao lưu với Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà nhận xét, mỗi liveshow là một bước tiến của Isaac với hình ảnh mới gửi đến khán giả. Cô thấy anh chưa từng giảm sút phong độ, mỗi lần anh xuất hiện đều thấy hiệu ứng khán giả dành cho anh. Anh hát ngày càng tốt, cột hơi ngày càng chắc hơn. Tiết mục của anh tạo không khí náo nhiệt nhưng không ồn ào. Nguyễn Hải Phong đánh giá cao cách chọn bài hát, cách thể hiện và dàn dựng của nhóm Isaac nhưng anh thấy nó thiên về pop rock hơn. Đội Isaac được 39,5 điểm (xem video).

Hai MC Nguyên Khang và Hoàng Oanh dẫn dắt chương trình.

Hoàng Oanh duyên dáng ở hậu trường.

Khách mời Phạm Anh Khoa và PAK band của anh có tiết mục 'Cây đa' tặng khán giả.

Hân Quy

Ảnh: Maison de Bil