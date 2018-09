Tóc Tiên gợi cảm hết cỡ tại họp báo

Tóc Tiên chia sẻ khá nhiều điều về MV 'Ngày mai' trong cuộc trò chuyện với MC Anh Khoa. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác, được cô thu âm và quay hình cách đây khá lâu, định để dành album vol.2. Thế nhưng, khi tham gia cuộc thi The Remix, được sự yêu mến của đông đảo khán giả nên Tóc Tiên quyết định ra mắt sớm. Ca khúc do hai người bạn của cô là SlimV và Long Halo hoà âm, được Tóc Tiên vô cùng ưng ý.