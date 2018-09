Tóc Tiên đọ vai trần, eo thon với Phương Ly

Soobin Hoàng Sơn chính thức trở lại sau The Remix. Ca khúc 'Lalala' do chính anh sáng tác với nội dung xoay quanh chuyện về một chàng si tình, cố níu kéo một tình yêu sắp tan vỡ. Sản phẩm này thể hiện sự mới mẻ về phong cách âm nhạc, cách trình diễn của Soobin, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của anh. MV khá chỉn chu với những hình ảnh đẹp do ê kíp gồm stylist Hoàng Ku, đạo diễn Khương Vũ, nhà sản xuất Hoàng Touliver thực hiện (xem MV).