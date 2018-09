Tóc Tiên diện váy 3D khổng lồ

Với giọng hát nội lực, da diết, Uyên Linh trình diễn thành công tình ca Chỉ là giấc mơ. Sau giây phút lắng đọng, Quán quân Việt Nam Idol 2010 đưa khán giả vào giai điệu sôi động Take me to the river. Không gian của toàn bộ khán đài thêm lung linh, sống động với ánh đèn điện thoại của hàng nghìn khán giả giơ lên trên nền ca khúc Cám ơn tình yêu.