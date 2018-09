Toàn Trung - Tùng Phương bị loại vì giảm sút phong độ

Ba Thiên Thần lại tạo được sự bất ngờ so với các đêm thi trước. Sử dụng hai ca khúc Baby Got Back và Jump On It, các thí sinh nhỏ tuổi đã thoải mái nhào lộn, đem lại không khí sôi động cho chương trình. Biên đạo Trần Ly Ly đánh giá, nhóm có sự tiến bộ rõ rệt khi nhảy nhiều và có những động tác kỹ thuật khó. Nhóm giành được 4 sao vàng từ ban giám khảo.