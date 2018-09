Tố Ny The Voice mừng chị gái ra album

Chiều 27/1, Tố Ny (trái) đến chia vui với chị gái là Tố My nhân dịp ra mắt album đầu tay 'Khúc tình xuân'. Tố Ny là Á quân Giọng hát Việt 2015, thí sinh thuộc đội Đàm Vĩnh Hưng. Trong quá trình Tố Ny thi The Voice, chị gái cô cũng thi The Winner Is... nhưng không may mắn đạt thành tích cao. Gần đây, Tố My tiếp tục dự thi 'Solo cùng bolero', trở thành một trong những cái tên hot nhất cuộc thi.