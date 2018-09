Tố Ny ấm ức vì gặp sự cố khó hiểu tại 'Gương mặt thân quen'

Nữ ca sĩ cho rằng tiết mục trong show 9 bị chỉnh sửa trước khi phát sóng, khiến khán giả nghĩ cô hát chệch nhịp.

Tập 9 Gương mặt thân quen 2017 phát sóng cuối tuần qua có nhiều tiết mục thú vị. Trong đó, màn hóa thân ca sĩ Shakira với ca khúc Loca của Tố Ny được hai giám khảo Hoài Linh, Mỹ Linh khen ngợi. Tuy nhiên khi xem TV, nhiều khán giả nhận ra Tố Ny hát chệch nhịp khiến tiết mục không trọn vẹn. Xem lại tiết mục của mình, học trò của Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra bất ngờ, bức xúc vì cho rằng đã có sự can thiệp về kỹ thuật, khiến khán giả hiểu lầm cô mắc lỗi trên sân khấu.

"Tôi thuộc ca khúc Loca lâu rồi nên lúc thi live tôi hát và nhảy rất chuẩn nhịp. Không hiểu sao khi chương trình phát sóng, giọng tôi lại bị lệch so với nhạc một chút. Sự chệch nhịp này rất nhỏ, nếu là người không chuyên về âm nhạc thì khó phát hiện ra nhưng người có chuyên môn và nhất là bản thân tôi nghe là biết ngay. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng vì sự cố xảy ra không phải lỗi của mình. Tôi đem thắc mắc này hỏi ban tổ chức nhưng không được giải thích thỏa đáng. Người đại diện của ban tổ chức cho rằng tiết mục đó không bị chệch nhịp và nói sẽ nhờ những người có chuyên môn thẩm định lại. Đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng về chuyện này. Tôi không hiểu do êkíp cẩu thả trong việc xử lý hậu kỳ hay vì một lý do nào đó khiến tiết mục của tôi gặp sự cố như vậy. Tôi đã nhờ một số bạn bè, anh chị trong nghề xem lại tiết mục của mình sau khi phát sóng thì mọi người đều nói rằng có lỗi chệch nhịp thật", Tố Ny chia sẻ.

Giọng ca sinh năm 1993 tâm sự, cô nói ra chuyện này không phải để gây ồn ào hay bêu xấu chương trình mà chỉ nhằm giải tỏa nỗi ấm ức suốt ngày ngày qua, từ khi show 9 được phát sóng. "Nếu tôi mắc lỗi tôi sẵn sàng nhận lỗi còn đằng này tôi không có lỗi gì cả mà danh dự lại bị ảnh hưởng. Sau khi chương trình phát sóng có một vài bài báo chê tôi hát chệch nhịp khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi là một ca sĩ thì điều tối thiểu cần đảm bảo là hát đúng nhịp. Tôi không có chứng cứ gì để minh oan cho mình vì quy định của chương trình là khi quay hình không ai được ghi lại tiết mục, trừ người của ban tổ chức. Tuy nhiên, những lời nhận xét của ban giám khảo có thể là bằng chứng rõ ràng nhất. Ở những đêm thi trước, tôi mắc lỗi nào các giám khảo sẽ chỉ ra ngay còn với tiết mục hóa thân Shakira, không giám khảo nào nói tôi hát chệch nhịp cả. Sự việc đã xảy ra, chương trình cũng phát sóng cho hàng triệu khán giả xem rồi, không còn cách nào khắc phục sự cố này nữa. Lúc này tôi chỉ cần một lời giải thích thỏa đáng nhưng dường như êkíp thực hiện chương trình không ai đếm xỉa tới thắc mắc của tôi. Tôi rất buồn, cảm thấy như mình bị coi thường", Tố Ny nói trong nước mắt.

Ngoài sự cố bị chệch nhịp sau khi show 9 lên sóng, Tố Ny còn cảm thấy khó hiểu về cách chấm điểm của chương trình. Có những lần cùng một tiết mục nhưng các giám khảo cho điểm chênh lệch nhau rất nhiều. "Có đêm tôi giả làm ca sĩ Hồ Ngọc Hà, chú Đức Huy cho tôi 7 điểm nhưng chú Hoài Linh lại cho tôi tới 12 điểm. Khoảng cách điểm số của các giám khảo cách nhau quá xa khiến tôi đặt câu hỏi. Nếu chấm theo barem có sẵn thì không thể có sự chênh lệch xa như vậy. Hay là cuộc thi này chấm theo hình thức chủ quan, ai thích cho mấy điểm thì cho?", nữ ca sĩ nêu thắc mắc.

Tố Ny công nhận, ngoài những điều khó hiểu trong quá trình tham gia cuộc thi thì cô cũng có những niềm vui khi làm thí sinh của Gương mặt thân quen 2017. Các nghệ sĩ được ban tổ chức chăm sóc, hỗ trợ chu đáo về mọi mặt. Tố Ny hạnh phúc vì có cơ hội hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, làm những điều tưởng chừng không thể làm được trên sân khấu cuộc thi hát và hóa trang này.

Đạo diễn Quốc Thảo cho biết những ngày qua anh khá bận rộn nên chưa có thời gian tìm hiểu về sự cố của Tố Ny nhưng khẳng định không có việc chèn ép hay thiếu tôn trọng thí sinh. Nhạc sĩ Hoài An là người phụ trách âm nhạc của chương trình thì từ chối bình luận về việc này.

Gương mặt thân quen 2017 còn 3 tập nữa trước khi đến với đêm Gala chung kết và trao giải. Các thí sinh đang tham gia tranh tài gồm Tố Ny, Kỳ Phương, Quốc Thiên, Phượng Vũ, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi. Giám khảo của chương trình là nhạc sĩ Đức Huy, danh hài Hoài Linh và diva Mỹ Linh.

