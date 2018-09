Tố My bị 'ném đá' vì hát giống ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh

'Ngọc nữ Bolero' bị khán giả phản ứng sau khi ra MV cover ca khúc 'Chờ người'.

Cách đây vài ngày, ca sĩ trẻ Tố My ra mắt MV Chờ người. Ca khúc được phối theo chất EDM, còn MV thực hiện theo thể loại cổ trang.

MV 'Chờ người' - Tố My

Ngay sau khi MV chia sẻ lên mạng, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít người cho rằng, Tố My chuyên "lấy nhạc của Như Quỳnh làm lại rồi phá nát nó". Thậm chí, có khán giả còn bày tỏ bức xúc, khuyên Tố My ngừng cover nhạc của đàn chị. "Mong Tố My hãy thoát ra khỏi Như Quỳnh, đi lên bằng giọng hát của mình. Xem MV này mà fan Như Quỳnh muốn chọi đá lắm rồi".

Chờ người do nhạc sĩ Khánh Băng sáng tác, từng được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng được yêu thích nhất qua giọng ca của ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh.

Chờ người - Như Quỳnh

Trước phản ứng của khán giả, Tố My cho biết, cô không buồn vì đã lường trước điều này. Tố My nói, từ sau khi hóa thân thành Như Quỳnh trong Biến hóa hoàn hảo năm ngoái, cô đã bị mặc định là "bản sao Như Quỳnh". Với Tố My, đó là niềm vinh dự khi được so sánh với nữ danh ca vì chị là tượng đài nhạc trữ tình được nhiều người ngưỡng mộ. "Tuy nhiên, là một nghệ sĩ tôi không bao giờ muốn là bản sao của ai. Tội tự tin là mình đã thoát khỏi cái bóng của chị Như Quỳnh và tôi có nét đặc trưng riêng. Nếu khán giả nào nhìn nhận khách quan sẽ thấy được, còn ai đã ghét tôi thì dù tôi cố gắng bao nhiêu họ cũng không bao giờ công nhận".

'Ngọc nữ Bolero' Tố My luôn bị khán giả so sánh với ca sĩ Như Quỳnh.

Tố My quê Đà Nẵng, là chị gái của ca sĩ Tố Ny. Khi tham gia và trở thành á quân Solo cùng Bolero 2015, Tố My gây chú ý bởi gương mặt xinh xắn. Đặc biệt, giọng hát của cô giống Như Quỳnh đến 80%. Năm 2016, khi Tố My tham gia Biến hóa hoàn hảo và có màn hóa thân thành Như Quỳnh, nữ ca sĩ hải ngoại mới biết đến cô. Như Quỳnh từng quay video kêu gọi khán giả hãy yêu thương Tố My khi chị thấy fan "ném đá" Tố My. Theo Như Quỳnh, nghe "đàn em" hát, chị thấy hình bóng của mình thời trẻ.

Như Quỳnh nói về Tố My