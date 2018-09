Tinna Tình: 'Tôi sẵn sàng hầu tòa'

Nữ diễn viên thậm chí còn thấy háo hức vì hầu tòa còn ý nghĩa hơn nghe những lời giải thích.

Trước thông tin nhà sản xuất Mặt nạ máu sẽ khởi kiện mình vì đã nói sai sự thật, hạ uy tín của ê kíp, Tinna Tình tỏ ra khá bình thản. Cô nói: "Cứ việc khởi kiện, tôi sẵn sàng bước ra hầu tòa. Tôi còn thấy háo hức, vì điều đó có ý nghĩa hơn bất cứ lời giải thích, biện minh nào". Tinna Tình cho biết, những gì muốn nói cô đã nói xong, từ giờ sẽ không nói qua nói lại nữa.

Hiện tại, Tinna Tình thấy nhẹ nhõm. Cô gửi lời cảm ơn những người đã động viên mình, vì nhờ đó cô biết mình không đơn độc. Đặc biệt, những ngày qua danh hài Hoài Linh đã gọi điện thoại an ủi Tinna, chỉ mong cô bớt buồn. Nữ diễn viên tâm sự, cô rất yêu quý Hoài Linh nên những chia sẻ của anh vào lúc này cô rất trân quý.

Tinna Tình đi ra mắt phim 'Mặt nạ máu'.

Sau sự việc ồn ào này, Tinna Tình không sợ các nhà làm phim khác sẽ ngần ngại khi hợp tác cùng mình. "Tôi tin vẫn còn có những nhà làm nghệ thuật chân chính, hiểu được giá trị của nghệ thuật cũng như nhìn nhận được khả năng của diễn viên. Tôi luôn sẵn sàng dốc toàn tâm toàn ý vào sản phẩm chỉ khi nó là nghệ thuật đúng nghĩa”.

Trước đó, tối 23/6, bộ phim Mặt nạ máu do Đỗ Thành An làm đạo diễn, Tinna Tình - Đỗ Thành An viết kịch bản chính thức ra mắt ở TP HCM. Ngay sau đó, Tinna Tình đăng lên trang cá nhân video bày tỏ nỗi bức xúc về vai diễn của cô bị cắt và việc kịch bản bị thay đổi quá nhiều. Không những thế, cô còn tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí vào tối 24/6 để giãi bày những bức xúc của mình. Nữ diễn viên cho biết nhà sản xuất đã thay đổi nội dung của bộ phim vì lý do cá nhân nhưng không hề báo trước với cô. Trước báo giới, Tinna Tình tuyên bố sẽ không bao giờ đóng phim chung với Dương Cẩm Lynh vì cô "quá sợ Dương Cẩm Lynh".

Trước khi phim chiếu, cô vui vẻ đứng giao lưu cùng ê kíp.

Sau đó, nhà sản xuất khẳng định sẽ đưa toàn bộ thông tin về sự việc cho luật sư để tiến hảnh khởi kiện Tinna Tình vì đã bôi nhọ danh dự, uy tín và gây ảnh hưởng thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần cho ê kíp làm phim. Đạo diễn Đỗ Thành An thì phát biểu: "Tôi cảm thấy bất ngờ khi cô diễn viên Tinna Tình đã mạnh dạn lên tiếng tự chê vai mình và chê phim mình đồng tác giả. Tôi chưa thấy diễn viên chuyên nghiệp nào trên thế giới này làm điều đó ngay ngày ra mắt phim. Tôi nghĩ cô ấy đã ghi danh mình vào lịch sử điện ảnh Việt Nam và thế giới vì động thái này".

Diễm Trinh