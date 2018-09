Tinna Tình: 'Tôi quá sợ Dương Cẩm Lynh'

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên nói về mâu thuẫn với đồng nghiệp và nỗi bức xúc khi bị cắt gần hết vai diễn trong phim 'Mặt nạ máu'.

Một ngày sau khi phim Mặt nạ máu có buổi ra mắt tại TP HCM, tối 24/6, ca sĩ Tinna Tình có buổi gặp gỡ báo chí để giãi bày về những bức xúc của cô. Giọng ca Việt kiều Czech chia sẻ, cô rất thất vọng và bất bình khi xem bộ phim mình từng trông đợi bị cắt xén, chỉnh sửa rất nhiều khi ra rạp. "Kịch bản bị thay đổi tới 70%, còn vai diễn của tôi bị cắt tới 90%. Tôi đóng vai chính, nhân vật bà Thu trong phim được xây dựng quan trọng không kém đồng nghiệp Dương Cẩm Lynh nhưng cuối cùng cảnh của tôi bị cắt hết, chỉ còn vài phân đoạn nhỏ trong phim", Tinna Tình nói.

Tinna Tình lộ vẻ mệt mỏi, buồn bã trong buổi gặp gỡ báo chí, nói về bức xúc của cô với nhà sản xuất phim 'Mặt nạ máu'.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên cho rằng, nhà sản xuất của phim đã can thiệp, thay đổi bộ phim vì lý do cá nhân nhưng hoàn toàn không cho cô biết. "Tôi không được xem bản nháp của phim trước khi ra rạp như những lần trước. Vì thế trước buổi ra mắt hôm qua, tôi rất hào hứng, trông đợi để rồi thất vọng não nề, cảm thấy xấu hổ với một bộ phim thảm họa. Tôi cảm thấy công sức của mình bị chà đạp. Tôi không thể hiểu nổi vì sao trên phim trường, nhà sản xuất Phạm Việt Anh Khoa hết lời khen ngợi diễn xuất của tôi nhưng cuối cùng lại cắt gần hết vai diễn của tôi? Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ sau khi xem được nửa bộ phim. Tôi là đồng tác giả kịch bản với đạo diễn Đỗ Thành An nhưng lại không hiểu bộ phim đang nói gì. Ban đầu tôi và anh An viết kịch bản theo hướng phim bi, nói về nội tâm của người đàn bà với những cảm xúc yêu, hận, thù, ghen nhưng cuối cùng khi ra rạp, phim được điều chỉnh theo hướng hài hước, rất kỳ cục", Tinna Tình bức xúc.

Tinna Tình diễn xuất cùng danh hài Hoài Linh trong phim. Cô kỳ vọng đây là vai diễn 'để đời' nhưng khi ra rạp, nhân vật của cô xuất hiện mờ nhạt vì bị cắt hầu hết phân cảnh quan trọng.

Nói về mối quan hệ với diễn viên Dương Cẩm Lynh, Tinna Tình thừa nhận cả hai không thân thiết. Cách đây vài tháng, Cẩm Lynh từng công khai chê Tinna Tình "đóng phim không chuyên nghiệp, hay quên thoại" nhưng người đẹp Việt kiều Czech chọn cách im lặng. "Tôi rất ngại va chạm với đồng nghiệp nên chủ động nhịn hết mọi thứ dù biết người ta nói xấu mình. Thời điểm Dương Cẩm Lynh nhận xét không hay về tôi, tôi cũng không tỏ thái độ gì vì sợ ảnh hưởng tới bộ phim. Tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy ghét mình. Lúc mới tham gia phim chúng tôi vẫn vui vẻ cười nói với nhau nhưng từ khi nhà sản xuất khen ngợi tôi thì Dương Cẩm Lynh có vẻ không vui, lạnh nhạt với tôi dần. Tôi rất sợ tính đố kỵ của phụ nữ. Có lần trên phim trường, Dương Cẩm Lynh đã nổi đóa lên, cho rằng nhà thiết kế phục trang cho phim ưu tiên trang phục của tôi đẹp hơn cô ấy. Thực sự tôi chỉ quan tâm đến vai diễn chứ quần áo thế nào không quan trọng. Nếu cô ấy thích, tôi sẵn sàng nhường trang phục đẹp cho cô ấy. Bởi trước đây khi đóng Mất xác, tôi chỉ mặc áo bà ba giản dị, hóa trang nhem nhuốc nhưng vẫn hài lòng vì có vai diễn tốt", Tinna Tình kể.

Sau lần đầu làm việc chung trong Mặt nạ máu, Tinna chia sẻ, cô "quá sợ Dương Cẩm Lynh" và khẳng định sẽ không bao giờ đóng chung phim với Á hậu Điện ảnh 1999 nữa. Người đẹp bày tỏ sự thông cảm với đạo diễn Đỗ Thành An vì anh bị buộc thay đổi "đứa con tinh thần" của mình theo ý nhà sản xuất. "Ngày ra mắt đoàn phim anh An rất vui nhưng khi phim ra rạp, gặp tôi, anh tỏ vẻ ngượng ngùng không dám trò chuyện. Tôi hiểu cái khó của anh nên không trách. Đỗ Thành An là đạo diễn rất có tài, có tâm, yêu nghề và hiền lành. Khi bàn bạc làm phim Mặt nạ máu, tôi và anh An nhắm đến các diễn viên như anh Hoài Linh, chị Thu Trang, anh Tấn Beo, ca sĩ Khởi My... Nhân vật Khiết Đan chúng tôi định mời Tăng Thanh Hà nhưng cuối cùng không hiểu sao Dương Cẩm Lynh lại được giao vai đó. Tôi hỏi anh An nhưng anh ấy không giải thích, chỉ bảo có cái khó không thể nói được. Tôi vẫn muốn hợp tác với anh An trong các phim sau nhưng hy vọng không gặp phải nhà sản xuất giống Phạm Việt Anh Khoa nữa".

Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình từ lâu đã không ưa nhau. Cả hai tỏ rõ thái độ trong những lần họp báo, dự sự kiện chung.

Tin đồn Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh không ưa nhau rộ lên cách đây 3 tháng khi cả hai cùng dự buổi họp báo giới thiệu phim Mặt nạ máu nhưng hạn chế đứng gần, né tránh chụp ảnh chung. Trong sự kiện ra mắt phim tối 23/6, tại TP HCM, hai diễn viên cũng tỏ rõ thái độ xa cách, lạnh nhạt với nhau. Có thông tin người yêu bí mật đồng thời là cha của em bé trong bụng Dương Cẩm Lynh chính là nhà sản xuất phim Mặt nạ máu. Nhờ vậy, cô được giao vai nữ chính và nâng đỡ khi tham gia phim điện ảnh mới.

Nói về vai diễn mới, Dương Cẩm Lynh phủ nhận chuyện được nhà sản xuất của phim ưu ái. "Tôi không nhờ bất cứ mối quan hệ cá nhân nào để đạt được thành công trong nghệ thuật", Á hậu Điện ảnh 1999 nói. Nữ diễn viên cho rằng Tinna Tình nói không đúng về việc bị cắt vai, bởi "chẳng bao giờ có chuyện một một diễn viên chính bị cắt gần hết cảnh để trở thành vai phụ".

Trung Nguyễn