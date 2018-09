Tinna Tình - Dương Cẩm Lynh bị đồn 'quay lưng' với nhau

'Mặt nạ máu' thuộc thể loại kinh dị - tâm lý - hài, do đạo diễn Đỗ Thành An và nhà sản xuất phim 'Thiên mệnh anh hùng', 'Scandal 2' thực hiện. Phim còn có sự tham gia của nghệ sĩ Hoài Linh, Thu Trang, Khởi My... Trong đó, Hoài Linh đảm nhận tới 3 vai, hứa hẹn rất mới lạ. Phim dự kiến ra rạp vào 24/6.