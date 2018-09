Tinna Tình đóng cảnh nóng với Hoàng Phúc

Only C và Song Ngư có nhiều cảnh nóng trong phim này. Đạo diễn phải cho hai diễn viên uống bia để diễn máu lửa, 'nude' 100% trước ống kính. Ban đầu Đỗ Thành An định làm phim này theo phong cách của 'Sắc giới' nhưng sợ phim không được duyệt nên phải kiềm chế, cắt bớt cảnh nóng.