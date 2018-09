Tinna Tình bỏ tiền tỷ tái xuất làng nhạc

Ca sĩ Việt kiều Czech chi 1 tỷ đồng phát hành album online và làm loạt MV, đánh dấu sự trở lại với đam mê ca hát.

Xuất thân là ca sĩ hát nhạc rock nhưng 2 năm nay, Tinna Tình không có sản phẩm âm nhạc nào. Cô chỉ tham gia các hoạt động đóng phim, viết sách, vẽ tranh... Nữ ca sĩ chia sẻ, có những lúc đam mê ca hát trong cô "nguội" đi, nhường chỗ cho những sở thích khác. Sau thời gian thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, Tinna quyết định trở lại với âm nhạc. Cô vừa cho ra mắt album phát hành online có tên My Little Friend. Sản phẩm này chỉ có vỏn vẹn hai ca khúc My Little Friend và Hai phương trời.

Tinna Tình tái xuất làng nhạc với album online và loạt MV mới.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, nhận thấy việc phát hành album dưới dạng đĩa tốn kém mà khó thu hồi vốn nên Tinna quyết định phát hành album online và dành tiền quay một số MV. Cô tiết lộ, đã bỏ ra 1 tỷ đồng để làm album này và một loạt MV do Vang Quốc Hải làm đạo diễn.

Giải thích về lý do không đưa nhiều ca khúc vào album như các ca sĩ khác, Tinna Tình cho biết, lâu nay cô viết nhạc theo cảm xúc và tự hát những sáng tác của chính mình chứ không mua nhạc của người khác. Tinna hy vọng, chỉ với hai ca khúc nhưng khán giả sẽ tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn khi lắng nghe cảm xúc thật của chính cô.

My Little Friend là một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ buồn, sâu lắng thể hiện nỗi nhớ thương chú chó nhỏ của nữ ca sĩ vừa qua đời. "Khi còn sống cạnh nhau, tôi rất hời hợt, thiếu quan tâm đến người bạn của mình. Mãi đến khi nó mất rồi, tôi mới biết thế nào là cảm giác cô đơn trong căn nhà trống vắng. Tôi luôn nhớ về những kỷ niệm gắn bó với chú chó và tôi nhận ra mình yêu thương nó tới mức nào. Tôi đã hối hận và khóc rất nhiều trước khi viết My Little Friend", Tinna chia sẻ.

Ảnh minh họa cho album mới của Tinna Tình được thực hiện theo phong cách hội họa. Ảnh: Lê Thanh Hải.

Giọng ca Mù tạt thú nhận, trong cuộc sống, cô không có nhiều bạn thân. Về Việt Nam sống đã hơn 10 năm nhưng Tinna Tình vẫn thui thủi một mình, chỉ vùi đầu vào các dự án âm nhạc, điện ảnh... không tụ tập chơi bời, giao lưu, gặp gỡ bạn bè như các sao showbiz khác. Cô quan niệm thích bạn bè theo kiểu chất lượng hơn số lượng nên không quá buồn vì ít bạn.

Ca khúc Hai phương trời lại thể hiện nỗi niềm băn khoăn, nghi ngại của Tinna Tình về tình yêu. Sau những đổ vỡ trong tình cảm, đặc biệt là mối tình dài 7 năm với đạo diễn Charlie Nguyễn, Tinna Tình dường như mất niềm tinh vào tình yêu và luôn tự hỏi "Liệu có tình yêu vĩnh cửu trong đời sống?". Hiện tại cô vẫn đi về lẻ bóng và thấy vui vẻ với tình trạng "cô nàng độc thân vui tính".

Tinna cho biết, cô rất hạnh phúc vì sắp được sum họp người thân. Đại gia đình nữ ca sĩ gồm 18 người từ nước ngoài sẽ về Việt Nam xem vai diễn gái bán hoa Y Linh trong phim điện ảnh Mất xác của Tinna ra mắt vào giữa tháng này.

Hương Giang

Ảnh: Lê Thanh Hải