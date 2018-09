Tinna Tình bị tạt cả xô nước vào mặt

Sau vai diễn gái bán hoa Y Linh trong phim điện ảnh 'Mất xác', Tinna Tình trở lại với đam mê âm nhạc. Cô đầu tư mạnh tay, ra album 'My little friend' với câu chuyện kể về chú chó cưng bị bắt trộm rất xúc động. Mới đây, Tinna tiếp tục ra mắt MV 'Thức dậy một mình' do Vang Quốc Hải làm đạo diễn. MV có nội dung hài hước, xoay quanh một cô nàng sống lôi thôi, bừa bộn và gặp nhiều xui xẻo.