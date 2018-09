Tinna Tình bị nhà sản xuất phim phạt 100 triệu đồng

Tự ý sang Hàn Quốc khi chưa xong hợp đồng với đoàn làm phim 'Mất xác', ca sĩ Việt kiều Czech phải đền khoản tiền lớn.

Tinna Tình vừa nhận được vai nữ chính trong phim điện ảnh Mất xác của đạo diễn Đỗ Thành An. Cô đóng vai Y Linh - một phụ nữ có số phận đầy bi kịch: bố bệnh nặng, dì ghẻ độc ác ép vào con đường làm gái bán hoa. Nữ ca sĩ đã hoàn thành các cảnh quay thực hiện tại miền Tây Nam Bộ và đang thực hiện các công việc bên lề như chụp ảnh quảng bá cho phim, gặp gỡ báo chí...

Tinna Tình trong chuyến đi Hàn Quốc.

Tuy nhiên, mới đây, cô vừa sang Hàn Quốc để tham dự một khóa học làm phim do Hội những nhà làm phim Hàn Quốc tổ chức. Khi về nước, nữ ca sĩ nhận được thông báo nhà sản xuất phim Mất xác phạt 100 triệu đồng vì vi phạm hợp đồng làm việc. Theo quy định, trước khi phim chính thức ra rạp, tất cả diễn viên phải có mặt trong các hoạt động quảng bá cho tác phẩm điện ảnh mình tham gia.

Quyết định phạt Tinna Tình 100 triệu đồng từ nhà sản xuất phim 'Mất xác' gửi cho Tinna Tình.

Tinna chia sẻ, cô nhận được lời mời sang Hàn Quốc làm việc từ cuối năm 2013 và đã sắp xếp lịch trình hợp lý để không vi phạm hợp đồng với đoàn phim. Tuy nhiên, lịch chụp ảnh poster phim bị dời lên sớm hơn so với dự định khiến nữ ca sĩ xoay xở không kịp. Tinna thừa nhận lỗi của cô là không thông báo rõ ràng với nhà sản xuất phim về kế hoạch đi Hàn Quốc nên chấp nhận bị phạt. Tuy nhiên, cô chỉ đồng ý bồi thường 50 triệu đồng cho nhà sản xuất vì lý do "lỗi của tôi chỉ là 50%. Việc bất ngờ dời lịch quảng bá phim sớm hơn là do bên nhà sản xuất", cô nói.

Mất tiền nhưng Tinna không hối hận vì đã đi Hàn Quốc. Cô cho biết chuyến đi mang lại cho cô những trải nghiệm đặc biệt. "Tôi rất bất ngờ khi thấy các nhà làm phim Hàn chấp nhận bỏ ra số tiền khủng để hoàn thành một dự án phim, bất chấp chuyện lời lỗ. Dường như họ quan tâm tới thành công về mặt chất lượng hơn là doanh thu khi phim công chiếu", ca sĩ Việt kiều Czech nói.

Hương Giang